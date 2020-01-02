台積帶頭 台股開紅盤強漲

中美第一階段貿易戰簽署在即、人行降準與財政刺激政策將齊出、雙王元月中法說登場等集多重利多於一身，2020年開紅盤台積電回神勁揚8元收339元，一檔個股就貢獻指數70點，推升台股大漲百點，強勢收在12,100點，創下近30年來新高，「新千金」矽力-KY等13檔個股領軍改寫新高價，上市櫃總市值40.19兆元再寫歷史新猷，為2020年台股迎來好采頭。

凱基投顧董事長朱晏民指出，貿易戰傳佳績、中國展望已出現「甜蜜點」，全球經濟向上翻揚趨勢不變，股市多頭行情確立；統一投顧董事長黎方國則認為，台股在五大利多加持下，行情「欲小不易」，第一金投顧董事長陳奕光更喊出這波行情會一路漲到選後「謝票行情」，農曆年前就會看到12,682點，行情將是一路驚驚漲。

綜合三大投顧名師的看法，2020年台股集多重利多於一身，台股多頭趨勢不變，利多題材包括中美將簽署第一階段協議；大陸人行降準、後續將祭財政政策；美標普500大Q4獲利，為去年首季轉年增；1月中台積電及大立光法說會釋利多；1月7～10日CES登場；下半年蘋果及5G商轉利多題材發酵；新台幣匯率升值、熱錢湧入；美10年期公債殖利率1.9％，資金尚未見由債轉股。

黎方國表示，1月中旬台積電及大立光將相繼舉行法說會，這二家公司在國際技術及競爭力均居冠，法說會可望釋出利多訊息，此外，隨著農曆年關將屆，各重要上市公司尾牙、旺出會登場，紅包行情可期。

據統計，公準、玉晶光、嘉澤、兆利、勤凱、禾聯碩、台表科、矽力-KY、倉和、鈺太、惠特、嘉基、勤誠等13檔個股股價與市值同步創上市櫃來新高，其中，光學雙雄之一的玉晶光，以及「新千金」矽力-KY在2020年開紅盤就領軍創歷史新高價，頗具有指標性意義。

惟令人意外的是，外資開紅盤卻是賣超34億元，新台幣匯率也由升反貶，不過，陳奕光分析，亞洲ETF基金持續湧入台股，資金外溢效果可期，未來除非新台幣反轉貶破31.5元，台股出現2,600億元巨量長黑等，台股仍偏多看待。