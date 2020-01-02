2019最會漲 十大ETF全出列

新的一年展開，回顧2019年金融市場表現，主要股市表現多數走揚，然在國際政經不確定性的影響下，加上主要央行採貨幣寬鬆政策、全球低利環境下，避險需求及收益需求亦延續，也促使部分資金持續配置固定收益型資產，推升債市買氣，連帶債券ETF表現也跟著走揚。

統計2019年投信發行的債券ETF，絕大多數都繳出正報酬佳績，而排名前十強的ETF績效更皆在兩成以上，甚至逼近三成。

群益投信表示，近幾年債券ETF產品發行越趨多元，現行市面上的產品種類含括產業債ETF、公債ETF、新興債ETF等等，因此，投資人布局債券ETF除了能享受到交易便利、低投資成本、投資組合透明等好處，更能透過不同種類的債券ETF搭配來滿足波動控管、資產配置，甚或是退休理財的需求。

另外，具定期息收需求的投資人還可透過不同配息時程的債券ETF來打造月月領息的效果，是投資人可善加利用的投資工具。

群益投信ETF及指數投資部專業副總張菁惠表示，展望2020年，在中美貿易不確定性因重啟協商而降低，市場資金充沛下，風險性資產仍可望持續表現，然對於穩健型投資人而言，若擔心股市高檔波動風險，但又希望能參與趨勢行情，不妨可將產業型投資等級公司債ETF納入資產配置中，不僅有助平衡投資組合波動風險，還能掌握債息收入。

第一金彭博巴克萊美國20年期以上公債指數ETF基金經理人張正中表示，美國公債與美股、全球股市和全球高收益債等風險性資產，都呈現負相關性，相關係數各為-0.42、-0.4與-0.21，也就是說，當股市或高收債下跌期間，美國公債普遍都呈現上漲表現，避險特性明顯。

張正中認為，雖然美國經濟衰退風險不大，鑑於貿易戰造成的市場動盪，投資人不妨將部分資金轉進美國公債，藉此降低波動風險。

NN（L）新興市場債券基金經理人盧馬克（Marco Ruijer）表示，目前新興強勢貨幣主權債價值面位於合理水準，供需面亦有助於支撐新興債表現，預期未來新興市場債券在資金持續流入下，利差仍有進一步收斂空間。