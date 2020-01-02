1月2日一分鐘強弱勢股

工商時報 廖育偲

1月2日一分鐘強勢股

公司

 漲幅(％) 強勢原因
立積

(4968)

10

 切入華為手機Wi-Fi FEM供應鏈，今年Q2將大量出貨

牧德

(3563)

9.99

 今年已掌握不少PCB及半導體客戶訂單，業績表現可期

界霖

(5285)

9.86

 隨著車用市場需求回溫，今年營運有機會重返成長軌道

恆大

(1325)

9.76

 大陸傳肺炎案例，口罩需求可望增溫，吸引買盤大舉進駐

惠特

(6706)

9.75

 擁Mini LED及VCSEL兩大題材，且在手訂單約18億元

達運

(6120)

8.91

 股價爆量上漲，拉出長紅K棒，一舉突破上檔季線反壓

台郡

(6269)

8.3

 投入全新LCP材料，結合天線模組量產技術，以提升產值

新日興

(3376)

7.75

 蘋果AirPods熱賣，待第三代上市後，將再度顯著貢獻獲利

高力

(8996)

7.65

 受惠資料中心建置蔚為風潮，浸泡式液冷系統出貨量看增

藥華藥

(6446)

6.82

 新藥Besremi 去年12月出貨歐盟，全年營收成長局面可期

製表：廖育偲

1月2日一分鐘弱勢股

公司

 跌幅(％) 弱勢原因
群益證

(6005)

4.44

 庫藏股題材退燒，外資加大調節力道，連五日站在賣方

國產

(2504)

2.78

 股價高檔盤整，失守5日線及月線，日K寫下連二黑

川湖

(2059)

2.76

 外資出脫202張，跌破季線及5日線，股價連五漲止步

祥碩

(5269)

2.74

 股價沿５日線走揚，短線獲利賣壓出籠，惟月線處有撐

亞太電

(3682)

2.39

 連吞５根黑Ｋ，股價低於票面，但外資趁機低接2,239張

邦特

(4107)

2.3

 股價滑落130元，終結日K連四紅，投信減碼173張

譜瑞-KY

(4966)

1.79

 投信和自營商聯手減碼百餘張，所幸站穩600元整數價

宣德

(5457)

1.69

 高檔震盪加劇，三大法人同步賣超405張，日K連二黑

台燿

(6274)

1.69

 投信翻空，結束連兩日彈升走勢，股價微幅跌破5日線

網龍

(3083)

0.56

 修正與均線間乖離，留有小黑十字線，外資轉賣99張

製表：廖育偲

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證券產業新聞中心-證券組

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