1月2日一分鐘強弱勢股
1月2日一分鐘強勢股
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公司
|漲幅(％)
|強勢原因
|立積
(4968)
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10
|切入華為手機Wi-Fi FEM供應鏈，今年Q2將大量出貨
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牧德
(3563)
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9.99
|今年已掌握不少PCB及半導體客戶訂單，業績表現可期
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界霖
(5285)
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9.86
|隨著車用市場需求回溫，今年營運有機會重返成長軌道
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恆大
(1325)
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9.76
|大陸傳肺炎案例，口罩需求可望增溫，吸引買盤大舉進駐
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惠特
(6706)
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9.75
|擁Mini LED及VCSEL兩大題材，且在手訂單約18億元
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達運
(6120)
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8.91
|股價爆量上漲，拉出長紅K棒，一舉突破上檔季線反壓
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台郡
(6269)
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8.3
|投入全新LCP材料，結合天線模組量產技術，以提升產值
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新日興
(3376)
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7.75
|蘋果AirPods熱賣，待第三代上市後，將再度顯著貢獻獲利
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高力
(8996)
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7.65
|受惠資料中心建置蔚為風潮，浸泡式液冷系統出貨量看增
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藥華藥
(6446)
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6.82
|新藥Besremi 去年12月出貨歐盟，全年營收成長局面可期
製表：廖育偲
1月2日一分鐘弱勢股
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公司
|跌幅(％)
|弱勢原因
|群益證
(6005)
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4.44
|庫藏股題材退燒，外資加大調節力道，連五日站在賣方
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國產
(2504)
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2.78
|股價高檔盤整，失守5日線及月線，日K寫下連二黑
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川湖
(2059)
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2.76
|外資出脫202張，跌破季線及5日線，股價連五漲止步
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祥碩
(5269)
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2.74
|股價沿５日線走揚，短線獲利賣壓出籠，惟月線處有撐
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亞太電
(3682)
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2.39
|連吞５根黑Ｋ，股價低於票面，但外資趁機低接2,239張
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邦特
(4107)
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2.3
|股價滑落130元，終結日K連四紅，投信減碼173張
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譜瑞-KY
(4966)
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1.79
|投信和自營商聯手減碼百餘張，所幸站穩600元整數價
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宣德
(5457)
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1.69
|高檔震盪加劇，三大法人同步賣超405張，日K連二黑
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台燿
(6274)
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1.69
|投信翻空，結束連兩日彈升走勢，股價微幅跌破5日線
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網龍
(3083)
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0.56
|修正與均線間乖離，留有小黑十字線，外資轉賣99張
製表：廖育偲
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