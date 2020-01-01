國泰證券慶佳節 感恩公益行

國泰證券致力為同仁創造幸福企業的溫馨環境，與社會大眾分享2019年聖誕三部曲的「歲末祝福」，鼓勵同仁們主動傳遞祝福給同事，國泰證券總經理周冠成說，「透過實質的行動傳遞心中的祝福，人際之間默契愈好，彼此協作將更愉快。」

國泰證券深知企業的社會責任，關懷弱勢族群，每年耶誕歡樂餐點皆向社福團體採購，2019年即與「伊甸烘焙咖啡屋」訂購，員工們歡慶聖誕節時亦做到回饋社會。

國泰證券希望將幸福傳遞到社會的各個角落，亦響應集團所推動的「國泰善星計畫」，每逢感恩季節即主辦定期志工關懷活動，如2019年母親節前進文山關愛之家擔任70位幼童的一日愛心爸媽，陪伴渴望親情關懷的失依無國籍孩童。

國泰證券同仁們不定期參與志工活動，如安得烈慈善協會「食物銀行計畫」的志工服務。國泰證券表示，安得烈慈善協會不只給予實質的幫助，每一季該協會的志工會追蹤個案的家庭狀況，以長期關懷的方式，幫助孩子建立積極、正向的觀念與良好的品格，協助他們在充滿愛的環境中成長。

國泰證券董事長莊順裕表示，企業是個大家庭，每位同仁都是重要的一員，透過節慶感恩氛圍，公司為同仁提供實質小確幸，為社會弱勢族群盡一分貢獻，也為社會一同營造源源不絕向上的正面能量。國泰證券鼓勵全體同仁多多參與志工服務，只需要一個下午的時間，就能將自己的微小力量拓展至社會各個角落。