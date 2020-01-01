買不停 外資鼠鈔機概念股 吸睛

2019年外資是台股最大推手，買超台積電（2330）逾755億元勇冠群雄，就持股比率計算，日商勇於加碼並入主的超眾（6230）、建榮（5340）是2019年外資最愛的前兩大，法人指出，無論是外資卡位或是入主，2020年外資鼠鈔機概念股值得觀察。

2019年國巨併基美、達爾併敦南等事件頻傳，再加上日商分別入主超眾及建榮，帶動股價分別飆漲109.81％及309.13％，法人預估，2020年仍有更多海外對台股或台股對海外的併購案將啟動，邁入台股併購起飛年。

根據統計，2019年外資對台股上市櫃公司的持股增加最大的前14名為超眾、建榮、台燿、緯創、智邦、南茂、邦特、崇越、玉晶光、京元電子、立積、鈊象、燿華、冠德等，今年若外資持續加碼，有望持續坐穩外資鼠鈔機概念股行列。

外資買超台股2,441.6億元，以買超金額計算台積電、聯發科、上海商銀、大立光等大型權值股榜上有名。台新投顧副總黃文清表示，以外資持股增加來挑選，除了會挑選到外資有意入主的標的之外，也會找到台股中型股的黑馬股及潛力股。

統一投顧董事長黎方國表示，外資操作台股大方向有三，（1）以長線布局為主，（2）鎖定價值低估、（3）且產業未來有成長性者。上述名單可作為篩選第一步驟，搭配本益比未過高、評價也未偏高，且股價漲幅並未過大，可跟著外資腳步，逢低布局。

針對單一個股，要確定外資是否持續買超，黎方國指出，可詳細再觀察今年以來的外資單日買賣動向，縱使持股比例提升，也可能在年中時出現調節動作，不過，若外資呈現大買小賣，代表持續收納個股，可更加篤定其對個股保有的信心。

黃文清表示，從2019年外資增持比率最愛前14檔個股觀察，不少是以入主為考量，且偏愛電子股，其中日本電產（Nidec）、及日本日東紡（Nittobo）分別入主超眾、建榮，持股率大幅拉高。

黃文清認為，中美貿易下台灣電子業的技術優勢及地域性優勢逐步被其他市場看見，隨著台股指數攀高、市值壯大及技術領先，預料2020年仍有更多海外對台股或台股對海外的併購案。