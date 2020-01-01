股王製造機王雪紅新作興櫃 老謝：後續待觀察

宏達電董事長王雪紅，遺傳到父親經營之神王永慶的投資眼光，先後催生威盛電子和宏達電兩家股王公司，可惜最後都走上股價暴跌的命運，如今威盛旗下小金雞威鋒電子登錄興櫃，引起市場騷動，是否有機會再當股王？財信傳媒董事長謝金河認為，「恐怕言之過早！」

謝金河在臉書貼文指出，威盛在1999年上市，挾著挑戰英特爾（Intel）氣勢，2000年股價一度衝到629元，成為新一代股王，但最後崩跌至4.3元，成為最短命、也是最慘的股王。

威盛之後，宏達電接棒演出，2011年股價衝上1300元，當年高盛分析師高喊宏達電目標價上看2000元，全台灣都如癡如醉，但隨之而來的是一連串挫敗，2018年宏達電把手機部門賣給Google，換來300億元進帳，撐住當年度120億元的淨利，宏達電把集團力量導入AR及VR的新事業。

「宏達電股價從1300元跌到最低30.05元，目前股價是38.45元，迄今仍未見到曙光。」

謝金河表示，這次威鋒上興櫃，又勾起投資人夢幻般的想像，上半年EPS只有1.75元的威鋒，股價一開盤是202.89元，但是基本面沒有那麼強勁，威鋒連續6個交易日下跌，最低跌至142.61元。

他指出，威鋒主力產品是USB4控制晶片，是未來在高速移動及儲存中的重要元件，是威盛電子旗下小金雞，不過歷年没有配發過股息，每股淨值只有12.15元，未來是否有巨大爆發力？後續仍有待觀察。

「王雪紅創造兩家當股王的企業，最後都以慘跌收場。」謝金河強調，王雪紅、陳文琦旗下第三家企業威鋒電子到資本市場掛牌，格外受到市場矚目，不過此時期待威鋒當股王，恐怕言之過早！

（中時電子報 吳美觀）

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