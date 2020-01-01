台股開資金派對 掌握六大族群、四大原則

十二月十一日，美國聯準會決定將基準利率維持在1.5％到1.75％之間，並指出如果經濟前景不變，2020年將不會啟動升息。

十二月十三日，美國和中國同時宣布貿易戰達成第一階段協議，美國取消原訂十五日對中國一千六百億美元商品課徵15％關稅。

資金行情 2020年指數可望破三十年新高

對外資而言，心中巨石終於可以放下，手上滿滿的現金開始猛砸台股，法人機構紛紛調高明年大盤指數目標，農曆年前攻破12,682的三十年新高，指日可待。

台股大開熱錢派對，此時投資朋友一定在想，既然機不可失，股票投資方向會是什麼？又該掌握什麼原則？

日前新聞報導，法人看2020台股，五大族群最吸睛，包含5G、人工智慧(AI)、半導體、印刷電路板(PCB)和Mini LED，柏彥則另外加上物聯網(IoT)也是2020台股不可或缺的重要角色。

Mini LED概念股 特別關注錸寶

Mini LED以及更先進的Micro LED技術未來將運用在電視、手機螢幕、車載和工控面板，台灣面板大廠之前沒有發展讓螢幕更輕薄的OLED技術，技術掌握在南韓三星手上，因此營運上遭受衝擊。現在台灣面板廠包括2409友達、3481群創、2448晶電、8104錸寶都希望透過Mini LED，以及更先進的Micro LED在商業競爭上扳回一城。其中錸寶要予以高度關注，因為錸寶子公司錼創是唯一能夠跳過Mini LED練兵階段直接發展Micro LED的公司，技術最先進。

「超級人類」概念股 選股四原則

進一步來談5G、AI、半導體、PCB和IoT，這五大族群其實彼此互有關聯性。若以人體作為比喻，就像是要建構一個功能更強大的「超級人類」。AI扮演負責運算的「超級大腦」，IoT為接收大量訊息的「超級感官」，5G則扮演中間傳導角色的「超級神經」，將大腦及感官快速串連，且傳輸速度超乎想像。至於半導體就像超級人類的大腦和組織細胞，PCB就像是超級人類的骨骼和肌肉。

這五大族群相關概念股包含上百檔，在此不一一贅述。但此文提供四個選股原則，讓投資朋友在操作上有所依據。

掌握股價低檔、拉回修正的股票

第一個原則，找股價在相對低檔的股票。例如記憶體族群目前就是處在股價相對低檔，以5G基地台和AirPods需要用到的NOR Flash來說，受惠廠商包括2337旺宏和2344華邦電，雖然兩家公司股價最近都有明顯漲勢，但時間拉長來看，其實都還在相對低檔，未來會不會持續衝高值得關注。

第二個原則，找股價拉回修正的股票。例如PCB族群的3037欣興、2313華通、4958臻鼎、2367燿華目前就是處於拉回整理的狀態。

籌碼面關注外資投信不互扯後腿

第三個原則，找外資和投信沒有互扯後腿的股票。也就是說，不要有「外資大賣、投信小買」或是「投信大賣、外資小買」這種情況。沒有互扯後腿，後續飆漲機率相對大，例如散熱族群的6230超眾，投信在十一月二十日開始結束賣超，同時外資持續買超，果然股價在十二月十六日向上突破，短短兩天從218元大漲到253元。

技術面「頭頭高底底高」上升趨勢

第四個原則是找上升走勢的股票，也就是Ｋ線整體呈現「頭頭高、底底高」的情況。例如2308台達電在十二月十一日到十二月十九日的股價，就是最標準的「頭頭高、底底高」(見附圖)。但台達電是最嚴格的「頭頭高、底底高」形態，投資朋友在操作上，如果發生一天小拉回，隔日又回復「頭頭高、底底高」，仍然符合這個原則(見2439美律附圖)。

四項選股原則 綜合運用

投資朋友要謹記，上述四個原則不是個別獨立的，而是要交互運用，例如出現第一個原則「股價在相對低檔」還不符合買進條件，必須搭配第四個原則，股價開始出現「頭頭高、底底高」的多頭趨勢，才是最佳進場時機。再舉一例，如果股價出現第二個原則拉回修正，也還不符合買進條件，可以搭配第三個原則「外資和投信沒有互扯後腿」，如果此時一方大買，另一方沒賣或小賣，才是最佳進場時機。

掌握上述四大原則，祝大家可以在二○二○農曆年前，替自己在台股賺到一個大紅包！最後也別忘了加入台股放大鏡Line群組@653sbtbb，讓柏彥幫你找飆股！

（李柏彥│理財周刊1009期）

文章來源：理財周刊

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