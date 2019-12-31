今日焦點股 重點精選

今(12/31)日熱門股之重點精選：

(1)日系外資將光學鏡頭廠玉晶光納入追蹤個股，看好玉晶光打入高階手持裝置鏡頭市場的能力改善，明後年iPhone鏡頭市占將上看33%、34%，給予買進評等和目標價668元。

玉晶光股價今天上漲9元開出，早盤最高來到567元，漲幅逾2.7%，續創波段新高。

日系外資發布研究報告指出，玉晶光目前是iPhone、iPad鏡頭第2大供應商，僅次於大立光，推估玉晶光營收約80%來自蘋果產品。過去3到4年玉晶光主要供應iPhone與iPad前鏡頭，隨著營運能力改善，今年已從競爭對手奪下iPhone 11系列超廣角鏡頭約80%市占，2019年也已出貨部分6片式鏡頭，對玉晶光而言是重要進展。

日系外資認為，受惠於2020年新款iPhone相機升級和導入後置飛時測距（ToF）模組，玉晶光iPhone鏡頭市占將從2017年的19%提升到2019年的26%，且由於相機鏡頭良率大幅拉高和鏡頭價格提升，玉晶光2020年、2021年iPhone鏡頭市占將上看33%、34%。

考量iPhone超廣角鏡頭將貢獻2020年全年營收、新iPhone超廣角鏡頭將升級為7片式、iPad Pro與iPhone Pro系列可能導入飛時測距模組，日系外資預期玉晶光2020年營收及獲利將分別成長47%、61%，給予「買進」投資評等和目標價668元。(中央社)

(2)中興電工明年業績獲利看倍增，今天開盤最高來到25元，大漲9.17%，逼近漲停25.15元，是2008年6月中旬以來高點。

展望明年營運表現，中興電預期明年業績和盈餘可望大幅成長一倍，目前GIS重電項目本業產能持續塞爆，預期明年到後年也持續塞爆。

電力事業群是中興電主要獲利部門，公司預期未來3年獲利穩定。

法人預估，中興電明年營收目標可望來到新台幣198億元，明年GIS重電項目業績可望超過40.5億元，後年可超過70億元，未來現金殖利率可維持在5%到6%區間。

在中國大陸布局，中興電深化與美國應用材料的合作，跨入顯示器、半導體、航太、汽車零件等高階設備精密加工。中興電也在上海持續擴產。

法人指出，中興電在中國大陸積極與Hitachi和富士電機等日系客戶持續合作。

中興電主要從事電力設備、電力工程統包、能源管理等業務，目前資本額約42億元，可分為電力工程、製造、微電網三大業務平台，分為電力、CNC、系統整合、新能源、嘟嘟房、大陸等六大事業群。

中興電12月20日申報生效第一次無擔保轉換公司債，預計明年1月16日發行，發行期間5年，發行總額15億元，發行日後滿3個月得隨時轉知集保公司轉換為普通股。(中央社)

(3)盤中熱門股之重點精選：

1台積電(2330)：昨遭三大法人同步轉賣超計3947張，加上昨夜ADR跌1.04%，影響早盤以股價331元開低、跌幅約0.6%，摔下5日線。

2.久元(6261)：明年IC測試代工、設備銷售、LED切割挑撿等3大業務展望正向，外資12月以來僅1個交易日賣超、其餘皆買超，今早股價放量強漲約3%。

3.英利-KY(2239)：獲Volvo新能源車相關鋁製零部件共同開發及採購合約，金額約人民幣四億元，今早放量強漲逾4%、衝上98.2元，飛過5日線、月線、季線。

4.台南-KY(5906)：營運向好帶動近期股價強勢，多頭休憩兩日後，今日再擂戰鼓衝漲近8%。

5.廣穎(4973)：外資續賣超助長調節賣壓，今早股價大舉回落逾5%，探至25.3元。

6.旭暉應材(6698)：精密金屬遮罩業績加熱，股價退守到90元有撐，多方信心增，早盤逆勢攻高1%以上。

7.可成(2474)：外資澆冷水，股價跌破年線，今日續弱，下探至225元。

8.天正國際(6654)：攜手長華進軍被動元件、LED、半導體檢測設備市場，股價漲停慶祝。

9.華園(2702)：12月營收將揭露，看好挺韓熱情加溫高雄飯店住房率，一早再創波段高點，為5個月來新高價。

10.網龍(3083)：端遊轉為手遊帶動營運轉虧為盈，預估全年成績有看頭加上年節寒假陸續報到，今早直逼漲停。

11.冠德(2520)：Q4交屋入帳，法人預期獲利可望衝高、全年佳績可期，股價走高1%突破32元反壓。

12.磐儀(3594)：無人載具需求旺，明年業績火，早盤挾量強漲近4.5%，衝上近4個月高價。

13.漢翔(2634)：外資終止連4日買超，買方活絡不減，股價續高漲逾5.5%，飆上35.5元之波段新高價。

14.立積(4968)：撇三大法人賣超，晨盤反彈上攻近1.5%，一度重返10日線。

15.杰力(5299)：英特爾新平台助攻，MOSFET題材飄香，早盤續漲逾2%，創近2個月高價。

16.迅杰(6243)：股價漲多修正，外資近日頻頻看淡賣超，晨盤續跌逾3%。

17.華新科(2492)：被動元件吹漲價風，外資連買3日、投信連買7日，股價漲3.7%。

18.國巨(2327)：併購王陳泰銘帶動泛國巨集團打世界盃，但昨日外資賣超478張，投信連買4日、自營商連買2日，股價漲1.26%。

19.兆利(3548)：軸承大廠，搶攻明年折疊智慧手機以及折疊筆電商機，目前已於台灣、泰國等地進行擴產，預料投產後產能將倍增，明年訂單能見度高，股價漲5.41%。

20.倉和(6538)：三大法人昨日同步買超，股價漲3.18%。

21.聯茂(6213)：5G拉貨，高頻高速傳輸需求強勁，明年業績看俏，股價漲0.39%。

22.玉晶光(3406)：日系外資表示，明後年iPhone鏡頭市占將上看33%、34%，給予買進評等和目標價668元，股價漲2.36%。

23.中興電(1513)：電力事業群發力，都更建案助攻，明年合併營收上看198億元，EPS挑戰3元，早盤跳漲逾7%，登1年來新高。

24.傳奇(4994)：寒假將屆，吸引多頭進場卡位，今早股價漲逾3%，收復周線。

25.凌網(5212)：早盤一甩多日整理，彈漲逾4%，5日線失而復得。

26.群益證(6005)：昨買回庫藏股3.8萬張，早盤挾量上漲，一度觸及11元新高點，相對金融股抗跌。

27.奈米醫(6612)：封關日出現買盤拉抬，早盤急漲5%，挺進月線。

28.聯亞(3081)：2020年步入5G世代，基地台建置帶動光通訊需求提升，在投信連日買超相挺，股價連日攀揚，晨盤一度彈升3%，登10個月高峰。

29.美時(1795)：攻帕金森氏症，明年營收衝百億元大關，晨盤走揚近3%，登上本月最高價。

30.璟德(3152)：5G標金狂飆，概念股發威，晨盤挾量衝高5%，站上近2年高點。

31.智邦(2345)：外資欽點受惠換機潮，連兩交易日買超力挺，晨盤放量上攻2.5%，站穩月線。

32.達爾膚(6523)：大方配息現金股利十元，激勵股價連拉四根漲停，晨盤續揚4%，重返百元俱樂部。

33.儒鴻(1476)：受惠供應鏈整合及東京奧運題材，獲大摩點名看好，晨盤勁揚2%，站穩400元及5日線。

34.華星光(4979)：光通訊族群揮別低迷，早盤在買盤簇擁下彈升4%，站上24元。

(4)長華和天正國際攜手合作進軍被動元件、LED、半導體檢測設備市場，天正國際今天開盤跳空鎖住漲停60.8元。

長華電材和天正國際透過策略聯盟，將讓長華電材產品線多元化，跨足被動元件產業，也能讓天正國際自動化生產設備跨足LED及半導體領域。

市場人士表示，長華目前持股天正國際約3%，未來不排除再增加持股。

從產品營收比重來看，法人指出，天正國際電阻測包機占比約6成，電容測包機占比約1成多，其他自動化設備和零件占比約2成。

從客戶端來看，法人表示，天正國際主要客戶包括台灣國巨、奇力新、PSA華科事業群、厚聲電子、台達電旗下乾坤科技、致茂電子、久元電子等；中國大陸風華高科等；日本京瓷（Kyocera）、太陽誘電（Taiyo Yuden）、TDK等、以及韓國三星等。其中久元和致茂電子是天正國際股東之一。(中央社)