12月30日一分鐘強弱勢股

工商時報 王淑以

12月30日一分鐘強勢股

公司

 漲幅(%) 強勢原因
京晨科

(6419)

10.00

 為健全公司財務減資，新股明年1月20日上櫃，漲停反應

兆利

(3548)

10.00

 搶攻折疊手機、折疊筆電，規劃擴產，明年訂單能見度高

聯鈞

(3450)

9.93

 受惠大陸加緊5G布局，訂單增溫，跳漲突破前壓鎖住漲停

達爾膚

(6523)

9.92

 擬以資本公積發放每股現金股10元利多，股價鎖住漲停

天瀚

(6225)

9.88

 淡出微型投影機，發展高階版及普及版行車記錄器

太極

(4934)

9.85

 市場逐步自印度轉往美國，美國市場比重攀高至8成水準

勝麗

(6238)

9.76

 同欣電擬換股併購勝麗，1股勝麗換1.244股同欣電

菱光

(8249)

9.66

 前三季EPS達1.57元，年增3成，規劃東南亞第二產區

同泰

(3321)

8.33

 法人預估同泰2020年營運將呈現轉機大成長

同欣電

(6271)

8.28

 陳泰銘認為同欣電併勝麗將成全球最大 CMOS 封測廠

製表：王淑以

12月30日一分鐘弱勢股

公司

 跌幅(%) 弱勢因素
華義

(3086)

10.00

 代理《世界大亨》上市，提升本季營運，惟利空出盡

前鼎

(4908)

9.96

 營運低迷，11月營收0.58億元，年減15.28％

和進

(3191)

6.66

 孫公司和昌未來科技(深圳)簽業務合作協議，但利空出盡

誠美材

(4960)

6.53

 昆山奇美改選完不到一周爆發疑似內鬨，投資人失望性賣壓

亞元

(6109)

6.36

 11月營收未突破1億元，達0.92億元，年減4.69％

合一

(4743)

5.99

 11月營收僅57.4萬元，年增504%，月增91%

華上

(6289)

5.56

 華上擬減資70%，新股預計109年3月9日上市

進泰電子

(3465)

5.56

 管理階層異動，人心浮動，總經理由邢家蓁董事長暫代

亞獅康-KY

(6497)

5.51

 營運尚未提升，單月營收連續八個月掛零，股價下挫

逸達

(6576)

5.14

 營運無起色，11月營收僅有213萬元，月減33.5%

製表：王淑以

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證券產業新聞中心-證券組

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