12月30日一分鐘強弱勢股
12月30日一分鐘強勢股
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公司
|漲幅(%)
|強勢原因
|京晨科
(6419)
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10.00
|為健全公司財務減資，新股明年1月20日上櫃，漲停反應
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兆利
(3548)
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10.00
|搶攻折疊手機、折疊筆電，規劃擴產，明年訂單能見度高
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聯鈞
(3450)
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9.93
|受惠大陸加緊5G布局，訂單增溫，跳漲突破前壓鎖住漲停
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達爾膚
(6523)
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9.92
|擬以資本公積發放每股現金股10元利多，股價鎖住漲停
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天瀚
(6225)
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9.88
|淡出微型投影機，發展高階版及普及版行車記錄器
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太極
(4934)
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9.85
|市場逐步自印度轉往美國，美國市場比重攀高至8成水準
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勝麗
(6238)
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9.76
|同欣電擬換股併購勝麗，1股勝麗換1.244股同欣電
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菱光
(8249)
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9.66
|前三季EPS達1.57元，年增3成，規劃東南亞第二產區
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同泰
(3321)
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8.33
|法人預估同泰2020年營運將呈現轉機大成長
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同欣電
(6271)
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8.28
|陳泰銘認為同欣電併勝麗將成全球最大 CMOS 封測廠
製表：王淑以
12月30日一分鐘弱勢股
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公司
|跌幅(%)
|弱勢因素
|華義
(3086)
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10.00
|代理《世界大亨》上市，提升本季營運，惟利空出盡
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前鼎
(4908)
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9.96
|營運低迷，11月營收0.58億元，年減15.28％
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和進
(3191)
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6.66
|孫公司和昌未來科技(深圳)簽業務合作協議，但利空出盡
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誠美材
(4960)
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6.53
|昆山奇美改選完不到一周爆發疑似內鬨，投資人失望性賣壓
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亞元
(6109)
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6.36
|11月營收未突破1億元，達0.92億元，年減4.69％
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合一
(4743)
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5.99
|11月營收僅57.4萬元，年增504%，月增91%
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華上
(6289)
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5.56
|華上擬減資70%，新股預計109年3月9日上市
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進泰電子
(3465)
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5.56
|管理階層異動，人心浮動，總經理由邢家蓁董事長暫代
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亞獅康-KY
(6497)
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5.51
|營運尚未提升，單月營收連續八個月掛零，股價下挫
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逸達
(6576)
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5.14
|營運無起色，11月營收僅有213萬元，月減33.5%
製表：王淑以
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