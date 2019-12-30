雅虎App十大熱門台股族群 冠亞軍是…

Yahoo奇摩股市App今天公布2019年度10大熱門台股，再度由電子股包辦全數榜單，並由權值股鴻海、台積電蟬聯冠、亞軍，且股民也關注被動元件、記憶體、電路板等類股。

Yahoo奇摩股市App依據2019年1月1日至12月15日台股總瀏覽量排行，選出今年10大熱門台股。

根據Yahoo奇摩股市App分析，鴻海創辦人郭台銘決定交棒，震撼市場，且主要代工產品iPhone 11銷售意外強勁，加上明年有機會量產熱銷的無線耳機AirPods，刺激鴻海股價反彈，登上2019年10大熱門台股第1名。

Yahoo奇摩股市App進一步指出，台積電董事長劉德音先前公開強調，相較於全球半導體產值年衰退12%，台積電充分準備的7奈米製程廣受好評，預期2020年台積電仍將顯著成長，帶動台積電登上年度熱門台股第2名。

此外，被動元件、記憶體和面板股熱度不減，也是2019年台股最顯著的特徵。2018年股價大幅下修的被動元件高價股國巨和華新科，今年同樣吸睛，攻占年度熱門台股榜單第4、5名。

在科技產品中不可或缺的印刷電路板（PCB）類股，由欣興、華通進榜，分別登上第6、7名。記憶體相關股號的熱度持續至今年，包括排行第3名的旺宏、第8名的南亞科及第9名的華邦電，均預期2020年記憶體市況可望大致穩定，並帶動相關產品漲價。面板大廠群創（3481）受惠於明年面板報價可望回春，重新受到投資人青睞，排在第10名。

Yahoo奇摩股市App另根據台股瀏覽量的季成長幅度，公布2019年第4季的10大爆紅台股榜；在台股來到高點之際，績優股與轉機股同時受到股民關注，顯示股民既想要持續收取股息，同時也想賺到價差的心態。

第4季10大爆紅台股榜單中高達6席由績優股包辦，包括順德、瓦城、大車隊、根基、雲品和互盛電。其他4席則是漲幅相對落後的轉機股，包括台開、立萬利、福懋油和佳能。