12682就在眼前 散戶要趕快賣光股票？

台股18日衝上12125點，創下29年半以來新高，直逼歷史高點12682，而上周迎接耶誕假期，外資開始放長假，內資這兩周是否能成功接棒，則成為觀盤的焦點，由於外資放假，因此盤面缺乏主流，續強力道不足。接下來台股會怎麼走呢？筆者認為仍看多不變，持續挑戰12682。

在國際局勢中，美中貿易戰短期雙方皆休兵，主要兩國都想要在節前好過年（美國聖誕節，大陸農曆新年），另外美國總統川普希望能在明年總統大選前，在貿議協議取得一定的進展，來作為選舉上政績表現。

而大陸則外有美國貿易戰相逼，內有外資出走、產業外移、失業潮移往農村、非洲豬瘟帶動CPI持續狂升，再加上香港送中事件不止息，因此美中雙方短期內先達成停戰協議，分別處理內部的問題。

台股這一波上攻12000點，主要在台積電創345元歷史新高引領台股上攻。但短線上漲多整理難免，盤面上面板、DRAM、矽晶圓、被動元件相關族群開始蠢蠢欲動。面板在報價跌破成本價後，開始有止跌的跡象，另外三星停產部分產線、京東方也暫緩擴充產能，在明年日本東京奧運的帶動下，面板因為基期已低，短線上出現一波落底反彈的攻勢，進而帶動8吋晶圓的需求。

另外，在5G的帶動下，由於高頻的震動以及設計的改變，被動元件的需求比以往增加1-2成。DRAM則受惠於庫存的消化、產能供需的調配，報價已經開始觸底反彈，激勵近期威剛、群聯股價走強。

短線上，雖然台積電漲多休息，但資金流到其他相對低基期的產業開始輪番上攻，再配合投信、集團作帳、總統選舉行情，相關政策題材後市仍不看淡。

從外資買賣超以及期貨未平倉部位來看，期貨在休假前夕出現獲利調節的跡象，但資金仍不斷回流股匯市，外資12月買超仍高達548.6億元，加上外資持續匯入匯市，使得台幣表現強勢。即使短線上外資在期貨部位因連假獲利調節的疑慮，但資金的動能未止，後市不看淡。

整體來看，筆者認為短線上台股會因為外資休假，處於區間震盪整理的態勢，但在其他次族群產業的拉抬，加上明年1月11日就開始總統選舉，相關的選舉題材有機會再成為盤面主角，在資金的推升下，台股有實力與機會挑戰歷史高點12682。

(本文作者為中華財經台分析師曾英杰)

(中時電子報 吳美觀)