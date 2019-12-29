興櫃12月登錄創高 新兵領軍衝

台股上周受到外資聖誕假期影響，量能出現明顯萎縮，然興櫃市場因外資持股比率僅有一成左右，影響相對較少，全周成交值較前周略為增加至36.66億元，甫登錄興櫃的威鋒電子（6756）及聚恆（4582）更是繳出逾七成的周漲幅。

12月登錄興櫃案件達到10檔，不但創全年單月新高，更與去年同期呈持平，包括已登錄興櫃的台微醫、連鋐科技、安普新、知識科技、台灣虎航、達亞、湧盛及威鋒電子，加上30日的電腦系統及周邊設備廠秀育、31日的EMC（電磁相容性）及線路保護元件廠穩得。

威盛旗下的小金雞威鋒主要從事USB和USB Type-C相關控制晶片的製造，受惠高速傳輸的發展需求，自結今年前十個月每股盈餘已達3.42元，完勝去年全年的2.07元。

威鋒20日以每股60元登錄興櫃後，便出現強勁的蜜月行情，不但成功擠進興櫃百元俱樂部，更在上周出現74.61％的周漲幅，躍升興櫃高價股前七強名單。

至於9月才登錄興櫃的太陽能工程統包（EPC）廠聚恆近期利多頻傳，不但政府預計於2020年下調躉購費率約3％，將推動大型案場的建置外，今年遞延的案場也有望於2020年首季發酵，加上中火許可證遭撤銷，綠色能源議題再起等，激勵聚恆上周量增價漲，單周漲幅高達70.81％。

此外，12日登錄興櫃的電商及廣告行銷平台業者知識科技，近年從傳統的網頁架設及網路廣告經銷業務，跨足電子商務系統開發，毛利率大幅提升下，今年起營運轉虧為盈，自結前十個月每股盈餘達到1.53元。

知識科技受惠年底消費旺季，電商占消費市場比重又逐年提升，上周短線出現急漲，周漲幅達22.72％。

除上述3檔個股外，上周漲幅前十大個股尚包括基因檢測業者金萬林、印刷電路板（PCB）鑽頭業者鎧鉅、博弈業者碩豐、PCB暨液晶面板（LCD）乾濕製程設備廠敘豐、多媒體視訊轉換控制晶片廠安格、學名藥廠因華，以及已經申請轉上市的豪華車經銷商汎德永業。