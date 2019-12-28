投信唱旺台股 問鼎12,682點

2020年台股開市的新氣象頗受期待，包括日盛、台新、統一、群益、野村及國泰等六大投信預測，在資金派對、作夢行情、外資歸隊、中美關係緩和、第一季電子業淡季不淡、上市櫃公司展望樂觀等利多加持下，元月行情展望樂觀，第一季有望挑戰歷史高點12,682點。

綜合六大法人看法，台股2019年攻克萬二關卡後，短線雖因外資放假、資金動能不足，而拉回震盪，考量中美貿易戰降溫，全球經濟展望持續樂觀態勢，台股強勢多頭格局不變，指數稍作休息後，元月及第一季有高點可期。

國泰投信總經理張雍川指出，台股第一季通常是作夢行情，各上市櫃公司的業績展望通常比較樂觀，第二季進入業績實際檢驗期，存貨調整尤其需要注意，不過，就資金面、景氣面、政策面等條件來看，2020年第一季行情相對樂觀，最有機會挑戰12,682歷史高點。

野村投信國內股票投資部主管姚郁如指出，中美貿易紛爭未解，全球經濟雖受影響，但預估2020年可望回升，全球製造業PMI與存貨水位處於相對低點，而2019年中美貿易戰，台商反而受惠於轉單效應，台灣對美出口開始上升，尤其是電子產業出口到美國的部分。

同時，台灣也受惠於台商回流，以及政府鼓勵境外資金回台政策，2019年台商回台投資金額已超過7,000億元，預估2020年將落實在台投資，帶動就業。而境內資金鼓勵回台，有助中長期投資與消費增長，整體環境對台股表現有利。

日盛新台商基金經理人張亞瑋指出，2020年第一季有MWC展、中系及韓系手機發表，Apple的新機及Macbook的新產品規格確定，5G相關供應商，目前的接單狀況也不錯，第一季電子股淡季不淡，第二季目前也往上，照正常模式來看，如果科技廠商拉貨持續，台股第一季可以正向看待。

統一台灣動力基金經理人劉彥伯認為，2019年市場氛圍籠罩在中美貿易戰的不確定性中，增添2020年景氣的下行風險，2019年可謂「廣積糧」的一年，在投資操作上，努力尋求能增加資本利得的潛力股，累積資本，以因應2020年可能發生的風險與波動。

台新投信國內股票投資部副總經理沈建宏表示，考量基期因素及總經面變數，預期台股企業獲利年增率與總體經濟數據，皆會在2020上半年出現短線高點，第一季台股高點可期，但2020年第二季至第三季將轉趨震盪。

操盤制勝 留意三大轉折

2020年第一季投資台股想要制勝，法人表示，投資人要提防三大轉折點，分別是：總統選舉後，護盤基金退場，是否仍有慶功謝票行情、本夢比進入本益比檢驗，以及新制度逐筆交易3月上路，對台股行情所造成的影響。

法人分析，2020年1月總統大選，過往經驗顯示，選前股市漲得越兇，對於選後的慶功謝票行情，投資人就要保守為之，因為近四次總統大選後的統計，選後5日內台股下跌的機率非常大。

2019年台股主流的5G、去美化等題材，到2020年起將面臨基本面考驗，台股是否能從本夢比的想像題材，順利拿出符合本益比的實質成績，也是5G、去美化等主流股，能否繼續發光發熱的關鍵。

至於2020年3月23日上路的逐筆交易制度，開、收盤與盤中瞬間價格穩定期間仍維持集合競價，但盤中交易採「隨到隨撮、立即成交」，將使台股交易生態產生巨大改變，此一制度上路之初，預期投資人會有一段適應期，台股交易量也可能因投資人退場觀望而減少。