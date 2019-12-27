三多助陣 台股元月戰高崗

距離年底封關僅剩二個交易日，展望2020年，根據歷史經驗，近10年元月上漲機率高達七成，且近三年皆為上漲，漲幅逾2％，投顧法人看好今年元月集結紅包行情、大選行情，以及美中貿易協定簽署三多題材加持，指數有機會突破歷史高點。

台股今年漲勢亮眼，上漲幅度超過二成，外資買超逾在新興市場表現名列前茅，月線將寫連四紅，市場聚焦明年多頭氣勢能否續航？凱基投顧董事長朱晏民表示，雖然本周因外資放假，導致量價表現較為震盪，但預期下周買盤歸隊後，成交量可望回溫，大盤在農曆年前仍有上漲空間。

外資節後回補潮可期

富邦投顧董事長蕭乾祥也看好年底紅包行情啟動，今年又有大選題材助陣，對於短線台股走勢並不看淡，挾帶熱錢湧入趨勢不變，三股多方勢力助攻，台股元月有機會突破12,682點歷史新高價位。

據統計，近10年元月上漲機率達七成，共2010、2014、2016三年下跌，僅低於12月的九成勝率，且近三年元月表現皆穩步走揚，分別上漲2.1％、4.33％、2.11％；若以外資進出動向觀察，則只有一年呈現賣超，其中有8年單月買超金額皆突破百億元，顯示在外資12月耶誕連假結束後，元月普遍可見到回補動作。

基本面、流動性轉佳

台新投顧指出，近期美中雙方近期互釋善意，且市場對中國大陸明年首季降準預期升溫，加上12月FOMC利率會議立場偏鴿，有利基本面與流動性持續轉佳，在美中關係和緩、全球財政、貨幣政策維持寬鬆，以及景氣有望緩步回溫的激勵之下，新興市場具表現空間，其中，台股可望因此走揚，支撐元月行情。

針對元月表現，朱晏民認為，目前觀盤重心在輪動族群及個股表現，包括被動元件、散熱、記憶體、封測、光學鏡頭、銅箔基板、LED、矽晶圓、半導體設備、矽智財、線上遊戲等吸引多方資金聚集，以技術整理後轉強，並且營運展望明朗成長等族群及個股值得留意。