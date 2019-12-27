特斯拉助攻 和大年營收衝百億

特斯拉訂單周周高，和大工業（1536）董事長沈國榮27日樂觀2020年業績重返成長，預估二～三年內電動車零件營占比將突破五成，伴隨電動車銷量逐年成長，沈國榮喊出2022年和大營收衝上百億元目標。

和大集團27日在台中舉辦尾牙，席開400桌，集合包括和大、高鋒、華豐、健信等關係企業員工同樂。

受中美貿易戰影響，2019年全球車市衰退，也衝擊和大業績，沈國榮坦言，今年營收估約61億元，較2018年衰退約18％，先前連續九年成長的紀錄暫劃休止符。和大前三季EPS為2.21元，法人估全年每股獲利約3元，遜於2018年的4.85元。

沈國榮強調，占公司營收七成的兩大客戶－BorgWarner與特斯拉，訂單仍持續成長，對和大業績衝擊程度有限；獲利儘管衰退，今年年終獎金平均約1.5個月，略低於前一年度，但為激勵員工，同時看好明年以後營運，沈國榮透露，明年4月仍規畫為員工調薪，調幅約3％～5％。

他透露，特斯拉訂單每周調高，特別是特斯拉大陸上海廠投產後，拉貨力道增幅更為明顯，加上歐美國家陸續訂下2030年全電動化的政策目標，各家車廠電動車產品2020年陸續量產，可望帶動和大營收重返成長，估可回升至2018年約71億元水準，每股獲利重返5元。

據了解，目前和大每周對特斯拉的出貨量達到1.6萬套，較年初幾乎倍增，除Model 3車型增量供貨外，與Model 3有高比例共用零件的Model Y新車明年投產，和大來自特斯拉的零件訂單將持續增加。

沈國榮表示，和大是最早投入電動車減速、差速機構的專業廠，隨全球電動車銷售提升，和大營收也可逐年成長，目前電動車零件營收占比約三成，估兩、三年內將突破五成，樂觀2022年營收將攀上百億元高峰。