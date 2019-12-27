12月27日一分鐘強弱勢股
12月27日一分鐘強勢股
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公司
|漲幅（％）
|強勢原因
|迅杰
(6243)
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10.00
|11月營收雙率雙增，27日帶量飆漲，成功站回季線之上
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惠特
(6706)
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10.00
|搶搭Mini LED設備商機，股價自19日上市以來已大漲1.26倍
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系統電
(5309)
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9.96
|受惠外資買盤回籠激勵，跳空強彈，單日成交量逾7千張
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金麗科
(3228)
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9.92
|訂單增加，同時與新客戶合作12奈米製程產品，Q4可望轉盈
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達爾膚
(6523)
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9.90
|擬配發10元股息，高殖利率帶動股價連飆3根漲停板
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宏致
(3605)
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9.81
|接單優於預期，外資27日買超千張激勵，放量突破區間盤整
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禾伸堂
(3026)
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8.02
|MLCC前景樂觀，重返年線後漲勢未歇，27日再度帶量強彈
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榮昌
(3684)
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7.43
|5G頻譜競標趨於白熱化，相關網通股業績蓄勢待發
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世芯-KY
(3661)
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7.01
|受惠台積電回神，半導體出現族群性走揚，股價趁勢反彈
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台通
(8011)
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6.94
|5G頻譜競標結果即將出爐，2020年起正式進入初期建設階段
製表：柯宗沅
12月27日一分鐘弱勢股
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公司
|跌幅（％）
|弱勢原因
|太欣
(5302)
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6.77
|27日雖再度創下波段新高，然賣壓湧現，股價大幅拉回
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東捷資迅
(6697)
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6.05
|未如預期出現強勁蜜月行情，連兩日帶量走跌，回測半年線
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精測
(6510)
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4.74
|遭三大法人同時進行籌碼調節，所幸仍力守於千元之上
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台南-KY
(5906)
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4.13
|股價短線急漲後遭列處置股，27日高檔拉回進行整理
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旭暉應材
(6698)
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3.99
|受惠大陸建廠熱潮，股價自12月起已大漲31.56％，高檔拉回
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昂寶-KY
(4947)
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3.64
|5G帶動快充需求，營運看俏，惟短線面臨漲多回檔壓力
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類比科
(3438)
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3.24
|股價創下波段新高後，買盤追價意願不足，呈現量縮盤整格局
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超眾
(6230)
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3.22
|盤中觸及300元價位後獲利了結賣壓出籠，三大法人由買轉賣
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美時
(1795)
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3.07
|擬整合亞太業務與資源，卻遭外資看淡，連四日賣超逾千張
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台微體
(4152)
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3.04
|收復年線後卻出現走勢翻轉，連三日量縮價跌，失守半年線
製表：柯宗沅