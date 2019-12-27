12月27日一分鐘強弱勢股

工商時報 柯宗沅

12月27日一分鐘強勢股

公司

 漲幅（％） 強勢原因
迅杰

(6243)

10.00

 11月營收雙率雙增，27日帶量飆漲，成功站回季線之上

惠特

(6706)

10.00

 搶搭Mini LED設備商機，股價自19日上市以來已大漲1.26倍

系統電

(5309)

9.96

 受惠外資買盤回籠激勵，跳空強彈，單日成交量逾7千張

金麗科

(3228)

9.92

 訂單增加，同時與新客戶合作12奈米製程產品，Q4可望轉盈

達爾膚

(6523)

9.90

 擬配發10元股息，高殖利率帶動股價連飆3根漲停板

宏致

(3605)

9.81

 接單優於預期，外資27日買超千張激勵，放量突破區間盤整

禾伸堂

(3026)

8.02

 MLCC前景樂觀，重返年線後漲勢未歇，27日再度帶量強彈

榮昌

(3684)

7.43

 5G頻譜競標趨於白熱化，相關網通股業績蓄勢待發

世芯-KY

(3661)

7.01

 受惠台積電回神，半導體出現族群性走揚，股價趁勢反彈

台通

(8011)

6.94

 5G頻譜競標結果即將出爐，2020年起正式進入初期建設階段

製表：柯宗沅

12月27日一分鐘弱勢股

公司

 跌幅（％） 弱勢原因
太欣

(5302)

6.77

 27日雖再度創下波段新高，然賣壓湧現，股價大幅拉回

東捷資迅

(6697)

6.05

 未如預期出現強勁蜜月行情，連兩日帶量走跌，回測半年線

精測

(6510)

4.74

 遭三大法人同時進行籌碼調節，所幸仍力守於千元之上

台南-KY

(5906)

4.13

 股價短線急漲後遭列處置股，27日高檔拉回進行整理

旭暉應材

(6698)

3.99

 受惠大陸建廠熱潮，股價自12月起已大漲31.56％，高檔拉回

昂寶-KY

(4947)

3.64

 5G帶動快充需求，營運看俏，惟短線面臨漲多回檔壓力

類比科

(3438)

3.24

 股價創下波段新高後，買盤追價意願不足，呈現量縮盤整格局

超眾

(6230)

3.22

 盤中觸及300元價位後獲利了結賣壓出籠，三大法人由買轉賣

美時

(1795)

3.07

 擬整合亞太業務與資源，卻遭外資看淡，連四日賣超逾千張

台微體

(4152)

3.04

 收復年線後卻出現走勢翻轉，連三日量縮價跌，失守半年線

製表：柯宗沅

工商時報 柯宗沅

證券組

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