台積率電子攻堅 台塑穩盤 台股逼近12,100

美股走高，台股在台積電領軍下表現強勁，逼近12100點整數關卡。法人表示，台股仍有機會在5日均線之上持續增溫，不過須留意走勢過高的風險。

美股走高，台股今天盤中走勢堅挺，晶圓代工龍頭台積電領軍，電子類股成為交投重心，站穩5日線約12015點之上，盤中最高來到12093點，逼近12100點整數關卡。

到10點20分，台股加權指數來到12083.74點，上揚82.73點，漲幅0.69%，成交值來到新台幣495.6億元。電子股盤中漲1.02%，金融股小漲0.12%。

主要蘋概股高檔整理，其中台積電盤中來到338元，漲1.5%。鴻海盤中來到91.6元，漲0.88%，股王大立光來到4990元，漲1.01%。

日月光投控來到84.5元，漲1.2%。可成來到242.5元，小跌0.21%。另外聯發科來到452元，小漲0.67%。

被動元件族群國巨來到407.5元，漲1.37%，華新科來到217元，漲4.08%。

國泰證期顧問處協理簡伯儀表示，台股今天在台積電帶動下呈現反彈走勢，站穩所有均線之上，不過今天量能不會放大，預估在1100億元左右。

展望台股後市，簡伯儀指出，台股日KD技術指標開口向下收斂，台股仍有機會在5日均線之上持續增溫，不過須留意走勢過高的風險。