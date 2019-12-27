今日焦點股 重點精選

今(12/27)日熱門股之重點精選：

(1)鴻海旗下封測廠訊芯-KY （6451） 今年營運表現顯著好轉，並看好明年將是5G應用爆發元年，公司對此準備就緒，營運動能可望進一步增溫。訊芯今日開高後在買盤敲進下放量走揚，最高上漲4.42％至153.5元，領漲封測族群，並站上1個月波段高點。

訊芯10月底股價觸及182.5元的4年5個月高點，11月一路高檔拉回126.5元盤整，近日再度發動上攻。截至10點半，訊芯維持逾2.5％漲幅，成交量突破8400張，已超越昨日全天7273張。三大法人本周迄今合計賣超17張，但近2日轉站多方、合計買超609張。

訊芯2019年1～11月自結合併營收52.53億元，年增31.6％，創同期次高。在本業營運顯著轉虧為盈下，前三季歸屬母公司稅後淨利4.42億元，年增達3.97倍，每股盈餘4.29元，較去年同期0.84元三級跳，雙創近3年同期高點。

訊芯先前法說時指出，近年積極耕耘3D感測生物辨識系統、高速光纖通訊收發模組及系統級封裝（SiP）等先進領域，多元化布局轉型效益今年顯現，產品組合優化帶動毛利率提升，使今年營運狀況顯著好轉。

訊芯董事長徐文一表示，未來公司業務與5G應用高度關聯，看好明年將是5G應用爆發元年，將使射頻前端的功率放大器（PA）用量、光纖通訊收發模組需求增加，帶動公司系統級封裝（SiP）及光纖通訊收發模組業務動能，對公司是充滿挑戰與生機的1年。

因應市場需求成長趨勢，徐文一指出，明年將是大投資年，預期資本支出將提升至10～15億元，主要用於擴充SiP及光纖通訊收發模組產能。同時，因應貿易戰影響，也提前在越南布局成立第二生產中心、建立2座工廠，預計分別於明年首季末、年底投產。(時報資訊 林資傑)

(2)春節檔期即將來臨，統一 (1216) 營運添柴，今日股價以74.8元開出，高檔壓力漸出，股價由紅翻黑，多空在平盤處展開攻防。

統一前3季每股賺進2.85元，表現比去年同期的2.61元來得好，並創同期新高，年底為傳統旺季，本業穩定成長，再加上旗下的統一超商、統一中控表現受到市場期待，營運動能可望再添柴火，進一步推升統一業績表現。

春節檔期的送禮商機龐大，近年消費意識抬頭，價格已不是絕對，除滿足口慾之外，能不能吃到健康與安心，也是必要條件。據統計，年節主要暢銷禮盒以堅果、果乾與零嘴類禮盒最受歡迎，其中以低溫輕烘焙堅果搭配葡萄乾或是蔓越莓乾的禮盒銷售最佳。

統一企業集團投資100%的統一生機，成立已有20年，搶攻農曆春節送禮商機，一口氣推出健康禮盒超過40款，並打著早鳥優惠價，希望能刺激買氣。

並打著集團旗下7-11超商通路優勢，強調收貨超便利，不用苦等物流，盼搶食年節送禮市場商機。統一生機健康禮盒這回推出超過40款選擇，現在購買享兩件83折，還有多款暢銷禮盒第二件5折，可在全台超過5000家的7-11超商便利取貨。(時報資訊 郭鴻慧)

(3)盤中熱門股之重點精選：

1.威剛 (3260) ：明年獲利看旺，昨外資賣超大幅縮手，早盤股價放量彈上73元、漲幅約3.5%。

2.百和-KY (8404) ：外資連續8個交易日買超，加上本業成長、建案入帳，明年獲利閃亮，早盤股價開高，惟短線漲多賣壓不輕。

3.云辰 (2390) ：股價箱型整理月餘，今早多頭回神，放量彈升約近2%，突破短均糾結。

4.世界先進 (5347) ：近期外資買賣超不一，昨董座喊話2020年相當樂觀，早盤股價漲近3%，突破80元大關。

5.中鴻 (2014) ：1月內銷盤價每噸漲600元，雖昨外資終結連14日買超、轉賣超，但早盤股價仍上漲近1%。

6.台積電 (2330) ：昨外資回頭買超1760張，昨夜ADR漲0.85%，加上傳出InFO_AiP確定獲美系大客戶量產訂單，激勵早盤股價彈升至337.5元。

7.聯上發 (2537) ：外資本月以來買多賣少，推升股價持續上揚，近兩日買超力道增強，早盤續漲至11.05元、再登波段新高。

8.卜蜂 (1215) ：AI飼料廠明年Q2投產，增添營運動能，並強調明年強化食安、環保投資，早盤股價開高走高，收復5日線。

9.鈺齊-KY (9802) ：前11月營收創高，明年營運續看好，早盤股價開平走高逾5%，躍過月線。

10.台塑化 (6505) ：限硫令上路在即，大賺低硫商機，外資連5日買超1302張，早盤反彈走揚逾1%，領軍油電燃氣類股。

11.聯詠 (3034) ：AMOLED顯示器將獲手機採用，法人看好營運，外資連6日買超，股價續漲逾2.5%，躍上10日、20日雙線。

12.愛普 (6531) ：IC設計重啟漲風，不畏外資連2日賣超，晨盤續漲近2%。

13.原相 (3227) ：TWS晶片訂單見到明年Q1，早盤走揚近2%。

14.迅杰 (6243) ：不懼外資連5日賣超，重抱市場關愛，股價挾量強鎖11.55元之漲停價，創近3個月高價。

15.宜鼎 (5289) ：AIoT、伺服器雙題材，營運看旺到2020年，晨盤飆漲逾8%，衝上波段新高價。

16.健信 (4502) ：外資連2日買超，早盤放量勁揚，一度觸及漲停，漲幅維持8%。

17.大同 (2371) ：外資昨加碼買超1185張，早盤小漲，收復5日線、周線。

18.高力 (8996) ：不畏外資昨轉賣超，早盤多頭相挺，帶量漲逾4%。

19.精湛 (2070) ：將收購先聯科技8成股權，早盤強漲逾7%，創波段新高。

20.凱衛 (5201) ：早盤漲勢強勁，以31.6元鎖漲停，登1年來新高，領漲資服。

21.臺企銀 (2834) ：三大法人連4日買超，早盤挾量2萬餘張、偏多操作。

22.達爾膚 (6523) ：大方配息10元利多持續吸引買盤追捧，推升股價連拉3根漲停，登上逾1年高峰。

23.雃博 (4106) ：氣墊床攻美、收購德子公司，營運布局再升級，激勵股價勁彈4%，一舉攻克各短均線。

24.盛達 (3027) ：電車載路由器準備收割，繼昨日強攻漲停後，早盤續彈升4%，來到波段高峰。

25.聯亞 (3081) ：400G產品將量產，明年營運可期，獲投信連13買，早盤急拉大漲4%，重返300元俱樂部。

26.台通 (8011) ：多頭發動快攻，早盤差一檔攻上漲停，隨後在獲利了結調節下，漲幅縮至6%附近。

27.仲琦 (2419) ：明泰收購生效，獲外資連7日買超相挺，早盤放量勁揚2%，續寫逾10年高價。

28.華新科 (2492) ：MLCC漲聲響起，大陸通路商調高常用規格MLCC價格5~10%，明年第1季漲幅可能更大，股價漲4.32%。

29.國巨 (2327) ：供應鏈指出MLCC需求從急單效應轉為「常態性增單」，甚至現貨商也傳出「囤貨」，股價漲1.87%。

30.奇力新 (2456) ：法人預估平均每支5G智慧型手機將增加45顆到60顆電感元件，01005規格電感元件需求大增，價格是0201規格的3倍，股價漲2.4%。

31.揚明光 (3504) ：特斯拉股價創高、5G趨勢確立使多鏡頭高度成長，二線光學鏡頭廠同步走高，股價漲2.33%。

32.燿華 (2367) ：以1.7億元認購愛地雅私募3.4萬張，瞄準電動車市場，股價漲1.98%。

33.信昌電 (6173) ：基期偏低，加上市場有消息傳出，2020年初部分標準型積層陶瓷電容器元件供應將持續吃緊，股價漲2.69%。

34.友達 (2409) ：供需轉趨平衡，電視面板價格明年1月可望小幅反彈，股價漲2.48%。

35.台表科 (6278) ：Mini LED需求2020年爆發，法人看好憑藉其SMT技術，有望成為Mini LED巨量轉移供應商的首選，股價漲2.3%。

36.系統電 (5309) ：外資近3日買超計1036張，早盤爆量急拉漲停14.9元，再登波段新高。

37.世芯-KY (3661) ：市場逢低搶進，股價漲風再起，晨盤上漲逾7%，重登5日線。

(4)影視特效製作公司VHQ-KY看好中國大陸電影產業復甦，2020年整體訂單量已較今年成長2成，今天VHQ股價上漲2.5元開出，盤中高點來到115.5元，漲幅達5%，寫下波段新高。

VHQ今年第3季營收新台幣4.91億元，年增18%；歸屬於母公司業主淨利1.21億元，年減23%；每股盈餘3.08元，不如去年同期的4.28元，2019年前3季累計每股盈餘8.46元。

根據全球移動式互聯網產業研究權威機構艾媒諮詢（iiMedia Research）的報告預估，2023年中國電影票房將突破人民幣1000億元（約新台幣4295億元），最快2020年將有機會首度超越好萊塢。

VHQ表示，目前承接電影、網路劇與自製劇後製訂單滿手，能見度至2020年下半年，明年整體訂單量已較今年成長2成，預期2020年將迎接大陸電影產業復甦春燕，後製業務可望大幅成長。(中央社)

(5)美系外資認為，金屬機殼廠可成採取獲利優先的策略，恐損失更多蘋果產品訂單，推估明年下半年iPhone新機的機殼訂單占比僅5%，維持可成減碼評等，目標價下修到195元。

可成今天下跌0.5元開出，早盤低點來到239.5元，跌幅超過1.4%。

美系外資發布研究報告指出，自從iPhone 6以來，可成受惠執行力優異，市占不斷擴大，然而這項趨勢將從2020年新款iPhone開始反轉，原因在於iPhone機殼毛利率降低，與可成經營團隊強調的改善獲利策略相牴觸。

美系外資推估，可成今年下半年iPhone 11機殼訂單占比約40%，換算iPhone 11系列整體訂單占比約22%，但預期不會拿到2020年上半年iPhone SE2機殼訂單。到了2020年下半年，可成應有機會獲得6.1吋iPhone新機鋁合金邊框訂單約30%，換算iPhone 12系列整體訂單占比約5%。

由於缺乏iPhone SE2機殼貢獻、iPhone 12機殼市占下滑，美系外資認為，明年第1季將是可成2020年單季營收的高點，預期明年第2季到第4季營收將逐季下滑14%、2%、15%，將可成2020年、2021年每股盈餘預估值調降7%、6%至19.5元、18.1元，維持「減碼」投資評等，目標價從210元下修到195元。(中央社)

(6)世界先進晶圓代工產能吃緊，明年營運展望樂觀，股價表現強勁，一度突破新台幣80元關卡，連帶帶動台積電與聯電晶圓代工族群股價齊揚。

隨著美中貿易戰況趨緩，加上5G發展趨勢確立，世界先進客戶需求快速回溫，目前產能開始吃緊，明年營運展望樂觀。

電源管理晶片、面板驅動IC與感測器需求相對強勁，世界先進預期，指紋辨識未來需求也會成長。

世界先進今天在市場買盤積極湧入下，股價表現強勁，盤中一度達80.8元，漲2.7元，漲幅達3.45%。台積電與聯電股價也同步走高。

台積電股價一度達337.5元，漲4.5元，漲幅1.35%；聯電也一度達16.75元，漲0.2元，漲幅1.2%。(中央社)

(7)台揚(2314)營運力搏谷底翻身，明年看好白牌以及衛星業務，台揚近期股價掀起反彈，今上漲約1.5%。

網通業拚賺5G，白牌商機成長看俏，台揚目前已備有優勢，今年已經導入RRU(遠端無線單元)、RRH(無線寬頻頭端設備)，也可以支援4G LTE的無線寬頻頭端設備(RRH)，台揚接下來會將其加入5G NR的RU。

低軌5G採用開放架構，網通業者紛紛瞄準白牌趨勢，由於白牌門檻高，台揚目前已經有超過10個客戶測試中，相關白牌效應預計明年下半年就會浮現，將帶動毛利成長，至於道衛星方面，明年也會有新客戶開始貢獻營收。

台揚今年業績受到關稅影響很大，原本LNB、VSAT稅率10%時，客戶秉持觀望態度，但後來提升到25%，客戶開始要求轉回台灣生產，導致今年第三季營運跌落谷底。

台揚第三季營收為11.94億元，年減47%，稅後淨損2300萬元，每股稅後淨損為0.1元。(時報資訊 王逸芯)

(8)生醫股今日以有題材的個股表現為主，達爾膚 (6523) 大方配息現金股利十元，連拉3根漲停板，今日鎖在87.7元。

泰福 (6541) 生物相似藥TX01已與原廠Amgen和解，明年將與FDA開會，希望加速拿到藥證，股價漲幅在5.4%以上；雃博 (4106) 新品上市、收購德商，明年營運添翼，股價一度彈升4%，一舉攻克各短均線。

台灣2019全年生技產業IPO共募資27億新台幣，與2018年生技IPO募資29億新台幣相比差距不大，但是家數為5家(不含櫃轉市)，家數略減。

台灣生技資本市場2019年不乏授權好消息，包括下半年順天醫藥長效止痛藥授權江西濟民可信、腦中風藥物授權上海醫藥，以及浩鼎子公司圓祥授權大陸天力士、因華心血管藥品授權山東新時代藥業等。

晟德集團董事長林榮錦指出，生技業最需要重視現金流，新創募資一定要做出未來3~5年的計畫，在大環境及公司狀況最好的時刻進行較大金額募資。

他強調募資成功並非一切，審慎評估並了解市場，找到未滿足的需求，並充分考量市場可行性才能減少往後的風險。

許多生技公司未充分評估time to market和time-to-peak sales，此兩者實為生技產品最重要的成功關鍵，前者決定是否能成為黃金療法及標竿，後者決定是否能在競爭中獲得優勢。(時報資訊 郭鴻慧)

(9)大同 (2371) 早盤股價站回5日線，2項有利因子包括:一、代孫公司中華映管(百慕達)公告法院拍賣質押標的股權，於網路拍賣競價成功，自結增加保留盈餘3.02億元。二、龍邦先前持有大同股票，已陸續出脫獲利了結。

大同公告，中華映管(百慕達)(股)獲悉福建省寧德市中級人民法院於2019年12月24日，在福建省寧德市中級人民法院阿里巴巴司法拍賣網路平台上公開拍賣子公司中華映管(百慕達)(股)公司持有的華映科技部分股權1億2960萬股，網路競價成功，交易總金額人民幣2.93億元，該交易使大同自結預計增加保留盈餘約新台幣3.02億元，實際數仍需以會計師查核數為準。

大同對中華映管（百慕達）股份有限公司綜合持股約39.67%，大同持有華映39.67%，華映持有華映百慕達100%。

而龍邦國際 （2514） 昨日也公告，已處份大同1.29萬張；預計再處份2299張，已處份金額2.71億元，利益約2502萬元。龍邦董事會決議處份大同普通股一年內達新台幣3億元。

龍邦是在2016年的6月陸續敲進大同達1.39萬張，持股比率約0.49％。龍邦表示，買進大同股票主要是看準其題材、股價有表現空間，純粹是財務投資考量，無意介入大同經營，當初持有每股平均價格約22.9元。(時報資訊 任珮云)