三主流特色股急漲 快手搶紅包

外資放假之際，台股中小型股趁勢展開一波「急漲特快車」走勢，玉晶光先開了第一槍，緊接著超眾、亞光、台光電等接棒演出，投資人可搶搭年底前到明年1月的紅包行情。

台新投顧副總黃文清表示，台股本波段的「急漲特快車」具有三大主流的特色：第一、股價修正整理過；第二、今年每股盈餘（EPS）優於去年，營運成長強勁；第三、2020年產業及營運展望持續看俏。

現階段具有「急漲特快車」特色的個股有亞光、台光電、超眾、碩禾、優群、材料-KY、雍智科技、矽瑪、訊芯-KY及鈺齊-KY等個股。

黃文清說，今年台股有一個重要分界點在8月30日。在此之前是由投信、自營商等內資主導，中小型股漲勢強勁；一直到8月30日後外資交易策略360度轉向，將資金源源不絕匯入，主導了台股走勢，創造了台積電345元歷史天價紀錄。

德信證券副總吳文彬表示，進入外資年底放假，大型權值股交易清淡，資金再度點燃中小型股，凸顯台股多頭趨勢欲罷不能。

蘋果鏡頭大廠玉晶光的「急漲特快車」來得又急又猛，玉晶光26日上漲7元，漲幅達1.31％，收在540元，相較起漲的419.5元，不到一個月內漲幅高達28％。

散熱大廠超眾成功複製玉晶光走勢，26日越過前高290元，收在295元，只短暫花了九個交易日就將下跌四個月的整理區間一舉收復。

法人強勁回補超眾的理由是股價整理完畢籌碼整理乾淨、5G產業正處在大好勢頭、將在越南擴充產能以及藉由日系大股東牽線有望獲得日系品牌的訂單。

銅箔基板（CCL）大廠台光電從9月中旬見142元高點後下跌整理三個多月，本周帶量上漲，吸引法人急著回補持股，其中外資、自營商連二買超台光電，投信則連三日買超，26日上漲逾3％，收在135.5元。

台光電是全球最大手機主板材料商，今年前三季EPS為6.59元，已經超過去年5.48元。

太陽能導電漿料廠碩禾也是在7月底左右見到143元的高點後，股價整理快五個月，26日帶量上漲至127.5元，市場看好主力產品導電漿2020年有望持續成長。

吳文彬表示，熱錢持續看好台股，2020年多頭趨勢不變，股價漲多回檔且底部愈墊愈高則有機會展開強勢反彈。