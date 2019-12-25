漲價概念股 飆風再起

電子零組件明年需求看旺，帶動產品報價走揚，漲價概念股接連扮演多頭領漲指標，記憶體族群率先領漲後，被動元件也因需求觸底反彈，激勵相關個股連日大漲，矽晶圓則受惠客戶庫存改善，明年首季拉貨動能增溫，類股漲勢再起。

台股25日攻勢再起，指數重返萬二大關之上，惟在外資休假的情況下，多頭買盤重心由大型權值股轉往電子族群輪動表態，受惠明年5G應用增溫，電子零組件獲得市場關愛，尤其傳有漲價題材的記憶體、被動元件及矽晶圓三大族群躍登盤面吸金焦點。

台新投顧副總黃文清表示，近期受惠5G手機供應鏈備貨及伺服器需求，記憶體需求優於預期，據預估明年首季伺服器DRAM合約價將上漲，帶動記憶體相關個股股價預先反應，且預期記憶體市況好轉趨勢成型，包括南亞科、威剛、力成等個股仍可留意。

而被動元件歷經近一年的休息後，市場傳出MLCC供需吃緊狀況將延續到明年第一季，標準型MLCC有機會調漲5％～10％，12月以來由國巨、大毅、華新科等陸續表態上攻，族群漲勢一致，具低價、低基期優勢的華容更是連4日漲停鎖死，成為年底另類飆股。

法人也看好5G智慧機所需的MLCC比4G機款多出10％～30％，由於明年各家大廠陸續推出5G手機，市場滲透率提高，將是MLCC成長主要動力。

另外，企業獲利觸底，第4季起可望逐步向上，庫存去化將帶動需求增加，2020年半導體市場可望重返成長軌道，使得此波漲價風潮也吹往矽晶圓產業，環球晶董座看好市況復甦時間點提前，近期接單已有轉強跡象，推升矽晶圓族群股價25日同步反彈。

凱基投顧指出，明年在智慧型手機、伺服器、電競PC等多項消費型產品都有大幅升級，隨著市場需求升溫，搭載新規格的產品將是聚焦重心，其中以5G智慧手機出貨量成長的受惠程度最高，有利相關零組件獲利表現。