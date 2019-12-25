12月25日一分鐘強弱勢股

工商時報 陳昱光

12月25日一分鐘強勢股

名稱

 漲幅(%) 強勢原因
明達醫

(6527)

46.60

 醫材股添新兵，新品明年上市，首日上櫃大走蜜月行情

惠特

(6706)

15.03

 MINI LED題材發燒，外資、投信同步作多，衝破百元關卡

台揚

(2314)

9.98

 法說行情點火，5G助攻營運谷底翻揚，明年業績逐季看增

信音

(6126)

9.85

 多頭買盤簇擁，股價帶量攻上漲停，KD指標交叉向上

高力

(8996)

9.00

 切入伺服器散熱系統，挹注業績動能，Q4漲勢強勁

信昌電

(6173)

7.99

 MLCC傳缺貨，三大法人積極加碼，放量突破年線壓力

奇力新

(2456)

7.69

 被動元件族群續扮多頭指標，外資、投信連日增加持股部位

達邁

(3645)

5.89

 明年營運、稼動率可望回復高峰水準，股價創近2月新高

柏騰

(3518)

5.74

 股價沿五日線上攻，改寫兩年新高，KD交叉向上，線型結構偏多

台光電

(2383)

5.20

 5G布局成果顯現，三大法人大舉敲進，帶量突破均線糾結區

製表：陳昱光

12月25日一分鐘弱勢股

名稱

 跌幅(%) 弱勢原因
精材

(3374)

3.35

 特定賣方倒貨，未脫高檔震盪格局，KD指標交叉向下

世紀鋼

(9958)

3.20

 選舉行情失靈，外資連兩日減碼，回測月線支撐

前鼎

(4908)

2.87

 外資偏空操作，前波回檔壓力沉重，尋求季線支撐

華新

(1605)

2.47

 集團作帳動作暫歇，投信承接力道縮減，不敵外資砍倉壓力

倉和

(6538)

2.20

 三大法人反手減碼，獲利了結下車，股價面臨200元保衛戰

勝麗

(6238)

2.11

 投信小幅減碼持股水位，失守月線關卡，連3日收黑

茂林-KY

(4935)

2.00

 股價漲多拉回，外資翻空小幅減碼，KD指標維持交叉向上

鈺太

(6679)

1.97

 TWS題材熄火，外資連5賣，股價衝高湧現調節壓力

金寶

(2312)

1.89

 攻高了結壓力尚未緩解，投信大砍984張，外資逆勢加碼

欣興

(3037)

1.78

 三大法人合計減碼逾萬張，股價延續半年線之下弱勢整理

製表：陳昱光

工商時報 陳昱光

證券產業新聞中心-證券組

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