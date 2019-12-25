12月25日一分鐘強弱勢股
12月25日一分鐘強勢股
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名稱
|漲幅(%)
|強勢原因
|明達醫
(6527)
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46.60
|醫材股添新兵，新品明年上市，首日上櫃大走蜜月行情
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惠特
(6706)
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15.03
|MINI LED題材發燒，外資、投信同步作多，衝破百元關卡
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台揚
(2314)
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9.98
|法說行情點火，5G助攻營運谷底翻揚，明年業績逐季看增
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信音
(6126)
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9.85
|多頭買盤簇擁，股價帶量攻上漲停，KD指標交叉向上
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高力
(8996)
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9.00
|切入伺服器散熱系統，挹注業績動能，Q4漲勢強勁
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信昌電
(6173)
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7.99
|MLCC傳缺貨，三大法人積極加碼，放量突破年線壓力
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奇力新
(2456)
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7.69
|被動元件族群續扮多頭指標，外資、投信連日增加持股部位
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達邁
(3645)
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5.89
|明年營運、稼動率可望回復高峰水準，股價創近2月新高
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柏騰
(3518)
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5.74
|股價沿五日線上攻，改寫兩年新高，KD交叉向上，線型結構偏多
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台光電
(2383)
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5.20
|5G布局成果顯現，三大法人大舉敲進，帶量突破均線糾結區
製表：陳昱光
12月25日一分鐘弱勢股
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名稱
|跌幅(%)
|弱勢原因
|精材
(3374)
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3.35
|特定賣方倒貨，未脫高檔震盪格局，KD指標交叉向下
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世紀鋼
(9958)
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3.20
|選舉行情失靈，外資連兩日減碼，回測月線支撐
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前鼎
(4908)
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2.87
|外資偏空操作，前波回檔壓力沉重，尋求季線支撐
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華新
(1605)
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2.47
|集團作帳動作暫歇，投信承接力道縮減，不敵外資砍倉壓力
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倉和
(6538)
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2.20
|三大法人反手減碼，獲利了結下車，股價面臨200元保衛戰
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勝麗
(6238)
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2.11
|投信小幅減碼持股水位，失守月線關卡，連3日收黑
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茂林-KY
(4935)
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2.00
|股價漲多拉回，外資翻空小幅減碼，KD指標維持交叉向上
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鈺太
(6679)
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1.97
|TWS題材熄火，外資連5賣，股價衝高湧現調節壓力
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金寶
(2312)
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1.89
|攻高了結壓力尚未緩解，投信大砍984張，外資逆勢加碼
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欣興
(3037)
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1.78
|三大法人合計減碼逾萬張，股價延續半年線之下弱勢整理
製表：陳昱光