上市、櫃企業營運快報

1.網通晶片廠瑞昱拓展智慧音箱市場大有斬獲，不僅音頻晶片打進亞馬遜供應鏈，藍牙晶片也已搶進小米、百度與天貓精靈供應鏈。

據中國大陸拆解網站的拆解報告指出，瑞昱成功取代美商，音頻放大器與音頻解碼器獲亞馬遜新款智慧音箱Echo Show 5採用，瑞昱藍牙晶片在智慧音箱市場也有不錯成果。

2.工業用縫紉機大廠高林股今年營收、獲利均深受中美貿易戰影響，前三季合併營收年減幅逾15％，EPS也從去年同期0.53元降至0.31元，前11月合併營收19.48億元，年減18.69％。今(25)日下午召開法說會，說明未來營運展望。

高林股11月合併營收1.62億元，比去年同期減少23.29％；前11月合併營收19.48億元，較去年同期衰退18.69％。

中美貿易談判達成第一階段協議，美國確定不會對中國大陸製造智慧型手機、成衣及運動鞋等消費性產品輸美加徵10％關稅，牽動明年大陸工業用縫紉機產業景氣，勢必成為今(25)日下午法說會投資大眾及法人關注話題。

3.半導體封測大廠日月光投控受惠美系手機和5G智慧型手機對晶片封測拉貨，法人預估明年第1季業績淡季不淡，IC封測和材料業績較今年第4季小幅季減5%以內，力拚持平。

4.環科 (2413) 近幾年深耕車用電子產品，成果逐漸顯現，應用於車用通訊(CAN)的車用電源管理與電動車自動照明、電池充電已導入美國電動車大廠與日本車廠。

預估2020年將擴大產品線規模，新一代77GHz及79GHz毫米波雷達系統產品亦已量產出貨日系車廠，隨著車用產品出貨放量，以及網通相關電源產品穩定成長，環科預估，明年業績會比今年好。

5.明達醫學科技公司（6527）於周三（25日）新上櫃掛牌，掛牌價58.8元；櫃買中心今日舉辦上櫃掛牌典禮，上午9時進行「新股上櫃敲鑼」儀式，邀請明達醫學科技公司，暨輔導其上櫃之證券承銷商-凱基證券、簽證會計師與會共襄盛舉。

根據櫃買中心資料顯示，明達醫學科技公司主要從事眼科相關醫療儀器之研發、製造及銷售，107年度之營業收入為6億630萬元，稅後盈餘為6,988萬元，每股盈餘為3.23元。108年前三季之營業收入為5億306萬元，稅後盈餘為6,903萬元，每股盈餘為3.22元。

6.廣越 (4438) 11月份合併營收8.59億元創歷年11月新高，客戶Nike財報亮麗，Nike的羽絨服10件有4件廣越做的、且又是廣越的第一家客戶、在1997年廣越就拿下了Nike的訂單。

目前廣越在Nike羽絨服市占率達到4成。據傳，廣越的羅馬尼亞廠正積極爭取Canada Goose訂單。