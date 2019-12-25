今日焦點股 重點精選

今(12/25)日熱門股之重點精選：

(1)被動元件族群今持續強勢攻堅，除國巨、華新科掌帥令，維繫人氣外，華容股目前已亮燈漲停板，而興勤、奇力新、信昌電、大毅與禾伸堂等，也都臉色紅潤。

業內人士指出，由於晶片電容(MLCC)與晶片電阻在明年首季的供應吃緊局面，普被法人看俏，且各廠的產能利用率與營業毛利率也多將同步回溫，使該類股短多適度向上調整股價空間，值持續追蹤。

(2)連鎖餐飲集團王品 （2727） 今年兩岸積極汰弱留強以強化體質，其中台灣調整效益逐步顯現、營運恢復穩定成長，中國大陸表現則仍然偏弱、續拚谷底回升。投顧法人認為，王品今年獲利估小幅衰退、降至近3年低點，預期明年可望小幅回升、恢復成長。

王品股價4月中觸及97元的近10月波段高點後，一路震盪拉回至8月初的74.5元，為近10月波段低點，近期呈現緩步震盪墊高態勢，於79～81元區間震盪。今早股價持平開出後小跌，最低下跌0.37％至79.8元，力守80元關卡。

王品2019年前11月自結合併營收148.73億元，年增0.55％，為近4年高點。其中，台灣89.4億元、年增5.04％，中國大陸59.3億元，年減5.54％。前三季歸屬母公司稅後淨利2.99億元，年減1.03％，因流通股數年減3.68％，每股盈餘4.04元，優於去年同期3.93元。

投顧法人指出，王品台灣總店數截至11月底為278家，較去年底淨減8家，營收維持成長主要受惠同店營收（SSS）成長，由十二鍋、原燒、夏慕尼、陶板屋等推動，但新創品牌仍相對較差，如莆田年減逾1成。隨著調整效益顯現，前三季營益率自4.77％提升至5.7％。

中國大陸方面，受內需降溫、外送平台崛起等雙重衝擊，王品持續調整品牌及門市布局，總店數截至11月底為139間店，較去年底淨減15間。前11月營收年減5.6％，以人民幣計算為年減8.9％，前三季營益率自3.31％降至1.65％，表現仍偏弱。

展望後市，隨著時序進入消費旺季，年底尾牙、聖誕、跨年等節慶聚餐需求效益顯現，王品12月在台將再新展5家店，搶攻年底餐飲旺季商機。據了解，王品明年規畫推出火鍋吃到飽新品牌，全年目標新展20～25家店。

投顧法人認為，推出新品牌短期會有消費者嘗鮮效益，長期仍需視市場接受度能否維持。王品目前台灣20個品牌中，仍有部分表現較弱、有關店風險，且近期外送盛行、亦可能對營運產生影響，認為台灣營運後市需觀察新、舊品牌營運表現而定。

至於中國大陸，王品仍將持續調整品牌及門市布局，包括占營收超過1成、今年以來營運表現欠佳的鵝夫人，明年展店規畫趨守、持續聚焦強化體質。整體而言，王品明年規畫在台持續展店，中國大陸則仍在調整營運。

投顧法人認為，隨著時序進入消費旺季，王品短期營收可望增溫，預期今年獲利將小幅下滑0.7％、降至近3年低點，每股盈餘估4.45元。明年營運可望恢復成長，預估獲利將小幅成長5％、每股盈餘4.67元。

另一家投顧法人看法則相對保守，認為王品台灣營運穩定，但中國大陸未見明顯好轉跡象，預期王品今年獲利下滑約5.8％、每股盈餘4.22元，明年營收及本業獲利可望同步好轉，帶動獲利小增1.2％、每股盈餘估4.27元，將評等自「買進」降至「中立」，目標價90元。(時報資訊 林資傑)

(3)盤中熱門股之重點精選：

1.貿聯-KY (3665) ：特斯拉股價創歷史新高，供應鏈沾光，今早大漲3%以上。

2.漢唐 (2404) ：業績題材誘人，投信接棒買超力拱，開盤後走高1%，再站回200元。

3.統一 (1216) ：搶攻春節檔期，為營運添柴，股價走高來到75元附近，扭轉頹勢。

4.潤弘 (2597) ：受惠台商回台接案量增，今日成功突破61.5元上檔壓力，漲幅達1.5%。

5.佳龍 (9955) ：金價突破1500美元達到七周高點，股價跟著鍍金，攻高逾3%登一個月來高點。

6.網龍 (3083) ：寒假旺季將至且股價整理已久，今早量價齊揚，大漲6%達到80元。

7.原相 (3227) ：TWS晶片訂單已看到下季，早盤走揚近1.5%，重返10日線。

8.辛耘 (3583) ：外資連4日買超，股價跌深反彈，上漲近2%，重返5日線。

9.緯創 (3231) ：甩英特爾CPU缺貨陰霾，AMD大漲帶動，且外資連6日大買超27447張，晨盤反彈漲逾2%。

10.蔚華科 (3055) ：外資再度轉買超，早盤續強漲逾2%，劍指前波30.9元高點。

11.漢翔 (2634) ：波音高層換血估迎新氣象，昨投信、自營商力挺，股價走揚、直拚昨日高價。

12.上銀 (2049) ：三大法人終結連13買，昨轉賣超162張，早盤賣壓出籠，於平盤下整理，5日線告失。

13.和大 (1536) ：特斯拉利多飆漲，供應鏈受惠，三大法人昨轉買超193張，早盤多頭跟進，收復5日線。

14.高力 (8996) ：早盤放量長紅，勁揚逾6%，登一年來新高。

15.傳奇 (4994) ：多款手遊助攻，明年Q1看俏，早盤漲逾4%，5日線失而復得。

16.劍麟 (2228) ：認列稅務迴轉利益，Q4獲利看高，早盤擺脫多日跌勢，彈升逾2%

17.美律 (2439) ：投信認養股，今日歡度聖誕節，晨盤放量走揚2%，登上5個月高點。

18.台揚 (2314) ：明年雙箭齊發，營運拚逐季成長，晨盤在買盤簇擁下，開盤約20分鐘亮燈漲停鎖住，委買張數高掛7000張排隊。

19.達爾膚 (6523) ：醫美先例，將配息10元，明年營運將維持向上，激勵股價跳空漲停鎖住，買單高掛近9萬張搶著買。

20.建漢 (3062) ：獲多頭強力點火，晨盤放量衝高5%，一舉挺進各短均線，重登18元。

21.明達醫 (6527) ：今以每股58.8元掛牌上櫃，挾眼底照相機出貨看升，早盤一度衝至83.1元，大漲4成，蜜月行情強悍。

22亞太電 (3682) ：看好5G，深耕醫療健康、智慧工業及智慧交通等三大領域，連7日獲外資買超共4154張，早盤放量勁升5%，攻克月線。

23.環科 (2413) ：強攻大車雷達系統，拚明年放量，後市受期待，股價先漲停。

24.惠特 (6706) ：Mini LED二產品助攻，營運動能看增，股價衝過百元大關創高。

(4)達爾膚(6523)資本公積每股配現金10元，明年營運將維持向上，今日股價以跳空漲停板72.6元開出，開盤不到十分鐘，買單超過10.5萬張排隊搶著要買。

達爾膚董事會決議通過以資本公積發放現金股利每股10元，目前已經敲定明年2月18日召開股東臨時會，股東最快3月可以拿到。董事長吳奕叡說，目前大陸營運已上軌道，短期不會有大型併購的需求，現金流量充足穩定，所以配發一些出來給股東。

展望明年度營運，吳奕叡說，明年營運將會維持向上的成長動能，達爾膚明年將升級明星玻尿酸及杏仁酸兩大系列產品配方及外觀包裝設計，並推出全新高端醫美保養系列，將會有新品牌代言人的加入盼提高品牌力，帶動整體通路銷售力道增溫。

在通路上，大陸區將把重點放在電商平台，深化實體通路區域型經銷商，進駐更多美妝零售店。另外，在台灣地區的布局仍持續採取穩定擴張市占率策略，強化線上線下重要三加三的銷售通路，包含屈臣氏、康是美、寶雅、MOMO購物網等等。(時報資訊 郭鴻慧)

(5)生技新兵明達醫 (6527) 今日以每股58.8元掛牌上櫃，挾著2018年眼底照相機出貨數約占全球眼底照相機新增需求數的4%，今年占比可望提升至7％，今日股價跳空開高以81.5元開出，最高曾衝至83.1元，大漲逾4成，蜜月行情強悍。

明達醫自有品牌眼底照相機明年有機會取得大陸銷售認證，有助於拓展品牌業務。同時，日本ODM客戶本季已開始大量出貨，也將對明年營收挹注動能。明達醫2018年眼底照相機出貨數約占全球眼底照相機新增需求數的4%，今年占比可望提升至7％，未來持續朝達成10～15％目標前進。

明達醫開發出台灣第一台由國人自行研發設計、生產製造的專業眼底照相機及全自動眼壓計產品，並積極朝醫療耗材領域發展，包括引進德國知名大廠內視鏡耗材，目前已推展醫療內視鏡耗材銷售至台大醫院、榮民總醫院、義大醫院、長庚醫院及馬偕醫院等醫療中心，為明達醫在眼科事業之外，提供另一成長動力。(時報資訊 郭鴻慧)