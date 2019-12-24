12月24日一分鐘強弱勢股

工商時報 陳昱光

12月24日一分鐘強勢股

名稱

 漲幅(%) 強勢原因
華新科

(2492)

9.94

 投信、外資同步作多，擁集團作帳及MLCC傳漲價雙題材

榮群

(8034)

9.87

 5G網通利多助陣，股價連7日走揚，多方氣焰強勁

愛普

(6531)

7.20

 搶進藍牙無線耳機市場，傳獲陸系訂單，外資連11日增持部位

禾伸堂

(3026)

5.63

 被動元件再掀漲價潮，外資翻多操作，股價重返百元關卡

倉和

(6538)

5.13

 營運華麗轉身，今年業績顯著成長，具轉機題材，站回五日線之上

昇達科

(3491)

5.11

 5G基地台建設訂單進補，營運可望逐季增溫，外資反手敲進

茂林-KY

(4935)

5.04

 重返蘋果鏈有望，投信連五日買超，KD指標交叉向上

中石化

(1314)

4.25

 外資加碼動作頻頻，股價跳脫平台整理區，力拚突破半年線壓力

大毅

(2478)

3.33

 電阻價格喊漲，有助獲利向上，多頭買盤力拱，再創波段新高

聯上發

(2537)

3.27

 入帳旺季加持，Q4營運增溫，股價沿五日線上攻，技術面偏多

製表：陳昱光

12月24日一分鐘弱勢股

名稱

 跌幅(%) 弱勢原因
柏承

(6141)

5.17

 法說行情失靈，帶量摜破月線，外資連三日減碼持股

品安

(8088)

4.69

 11月自結EPS 0.11元，市場追價力道不足，KD指標高檔反轉

鈺齊-KY

(9802)

4.60

 土洋法人同步賣超，拖累股價失守季線關卡，續創波段低點

智邦

(2345)

4.46

 投信大舉砍倉，結帳壓力顯現，再度回測半年線支撐

川湖

(2059)

4.08

 三大法人偏空操作，月線得而復失，KD指標交叉向下

亞翔

(6139)

3.47

 股價衝高出現獲利了結賣壓，外資連兩日賣超，力守多方缺口

智伸科

(4551)

3.47

 投信結帳拋股，波段減碼逾千張，拖累股價苦吞連三黑

訊芯-KY

(6451)

3.37

 三大法人同步賣超，修正賣壓尚未結束，面臨半年線保衛戰

宣德

(5457)

2.44

 TWS題材熄火，土洋法人對作，跌破月線支撐，KD指標弱勢

直得

(1597)

2.35

 連日反彈湧現調節壓力，搶攻百元關卡失利，外資維持加碼態勢

製表：陳昱光

工商時報 陳昱光

證券產業新聞中心-證券組

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