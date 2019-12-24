12月24日一分鐘強弱勢股
12月24日一分鐘強勢股
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名稱
|漲幅(%)
|強勢原因
|華新科
(2492)
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9.94
|投信、外資同步作多，擁集團作帳及MLCC傳漲價雙題材
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榮群
(8034)
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9.87
|5G網通利多助陣，股價連7日走揚，多方氣焰強勁
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愛普
(6531)
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7.20
|搶進藍牙無線耳機市場，傳獲陸系訂單，外資連11日增持部位
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禾伸堂
(3026)
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5.63
|被動元件再掀漲價潮，外資翻多操作，股價重返百元關卡
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倉和
(6538)
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5.13
|營運華麗轉身，今年業績顯著成長，具轉機題材，站回五日線之上
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昇達科
(3491)
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5.11
|5G基地台建設訂單進補，營運可望逐季增溫，外資反手敲進
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茂林-KY
(4935)
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5.04
|重返蘋果鏈有望，投信連五日買超，KD指標交叉向上
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中石化
(1314)
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4.25
|外資加碼動作頻頻，股價跳脫平台整理區，力拚突破半年線壓力
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大毅
(2478)
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3.33
|電阻價格喊漲，有助獲利向上，多頭買盤力拱，再創波段新高
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聯上發
(2537)
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3.27
|入帳旺季加持，Q4營運增溫，股價沿五日線上攻，技術面偏多
製表：陳昱光
12月24日一分鐘弱勢股
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名稱
|跌幅(%)
|弱勢原因
|柏承
(6141)
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5.17
|法說行情失靈，帶量摜破月線，外資連三日減碼持股
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品安
(8088)
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4.69
|11月自結EPS 0.11元，市場追價力道不足，KD指標高檔反轉
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鈺齊-KY
(9802)
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4.60
|土洋法人同步賣超，拖累股價失守季線關卡，續創波段低點
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智邦
(2345)
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4.46
|投信大舉砍倉，結帳壓力顯現，再度回測半年線支撐
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川湖
(2059)
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4.08
|三大法人偏空操作，月線得而復失，KD指標交叉向下
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亞翔
(6139)
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3.47
|股價衝高出現獲利了結賣壓，外資連兩日賣超，力守多方缺口
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智伸科
(4551)
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3.47
|投信結帳拋股，波段減碼逾千張，拖累股價苦吞連三黑
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訊芯-KY
(6451)
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3.37
|三大法人同步賣超，修正賣壓尚未結束，面臨半年線保衛戰
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宣德
(5457)
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2.44
|TWS題材熄火，土洋法人對作，跌破月線支撐，KD指標弱勢
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直得
(1597)
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2.35
|連日反彈湧現調節壓力，搶攻百元關卡失利，外資維持加碼態勢
製表：陳昱光