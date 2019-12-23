明年加碼台股 中華郵政銀彈200億

擁有7.3兆元資金部位的中華郵政明年將加碼台債、國外債合計達新台幣近千億元，台股部分也將加碼100～200億元。中華郵政目前台股部位約1,300億元，未來將精選現金殖利率好、產業前景看好的股票，包含5G、AI、大數據、高股息殖利率4％以上的個股等。

中華郵政主管指出，今年在股、債方面都還算順利，不過匯率波動較大，上半年避險成本很高，下半年則是稍微降低。

整體來看，中華郵政積極希望能夠開放外匯存款、外幣保單等業務，讓整體的資金運用更順暢。

對於明年的投資部位，中華郵政資金運用處處長黃振忠指出，將找到最適合的投資標的運用，並適時進出，以國內的台股、台債來看，都是逢低買進、並擇時進出，台債的公債則會參考利率條件來決定，其他的台債將以公司債、金融債為主，整體台債預計加碼200～300億元。

另外，中華郵政約有400多億元投資連結國內利率交換的國內結構債，利率比定存稍好一點，略高於1.15～1.2％。海外投資則會持續加碼，主軸還是美元計價債券，並精選投資，預計海外投資將增加500～600億元，明年將以發行量較多的金融債為主要標的。中華郵政指出，目前海外投資報酬率約4.3～4.4％，但扣除今年平均避險成本2％多，實際上報酬率約2.3％。

整體來看，中華郵政目前約投資國外資產9,500億元、國內股市約1,300億元，預計明年國外資產將突破1兆元。至於目前國內債券投資部分目前近2兆元，其中約九成為公債。

針對台股投資，黃振忠分析，預計明年有100～200億元可加碼，主要是台股指數位置太高，所以會精選股票標的，以高股息殖利率、基本面佳、產業前景好，並精選目前價位偏低的股票加碼。