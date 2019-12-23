12月23日一分鐘強弱勢股
12月23日一分鐘強勢股
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公司
|漲幅（％）
|強勢原因
|基勝-KY
(8427)
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10.00
|為配合當地政府產業升級政策，決議處分上海廠區
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台南-KY
(5906)
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9.94
|終止虧損的中國服飾代理業務，代理FILA 業績成長
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華義
(3086)
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9.86
|代理最新休閒線上娛樂手遊《世界大亨》，挹注12月營收
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金利
(5383)
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9.84
|產業市況不佳，公告辦理私募案，其中應募人可能為健策
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大東
(1441)
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9.73
|知名專門製造迷彩戶外衣物Sitka，和大東長期合作
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菱生
(2369)
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9.70
|營運落底，明年AI、5G帶動封測需求，營運谷底回升
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三福化
(4755)
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8.48
|從面板轉進半導體應用，顯影液回收化學品明年成長兩成
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亞光
(3019)
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7.76
|傳出華為新機P40 Pro，採用亞光潛望式長焦鏡頭
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聯上
(4113)
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6.19
|聯上看好南科在台南推新預售案，總銷可達25億元
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美時
(1795)
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6.10
|將接手艾威群集團50張東南亞藥證，在亞太業務更穩固
製表：王淑以
12月23日一分鐘弱勢股
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公司
|跌幅（％）
|弱勢因素
|家登
(3680)
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9.83
|11月稅後淨損300萬元，單月每股淨損0.05元
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倉和
(6538)
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6.02
|一度為警示股，10月獲利2700萬元，EPS為0.89元
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金麗科
(3228)
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5.90
|新大客戶合作委託設計12奈米製程相關產品，惟漲多拉回
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欣興
(3037)
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5.90
|因5G智慧型手機等題材股價大漲過，近期賣壓湧現
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尚凡
(5278)
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5.49
|11月營收0.72億元，年減11.5％，月減9.8％
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元勝
(4419)
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5.27
|金管會強制下市機制明年4月1日上路，遭列僵屍股名單
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南璋
(4712)
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4.98
|11月營收僅164.6萬元，年減66％，月減19％
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台表科
(6278)
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4.87
|Mini LED 需求於2020年爆發，股價大漲後回檔
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泰福-KY
(6541)
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4.77
|Amgen撤回對泰福所提專利侵權訴訟後，利多出盡
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茂林-KY
(4935)
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4.42
|重返蘋果供應鏈，第四季再擴兩條產線，惟漲多回檔
製表：王淑以