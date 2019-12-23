12月23日一分鐘強弱勢股

工商時報 王淑以

12月23日一分鐘強勢股

公司

 漲幅（％） 強勢原因
基勝-KY

(8427)

10.00

 為配合當地政府產業升級政策，決議處分上海廠區

台南-KY

(5906)

9.94

 終止虧損的中國服飾代理業務，代理FILA 業績成長

華義

(3086)

9.86

 代理最新休閒線上娛樂手遊《世界大亨》，挹注12月營收

金利

(5383)

9.84

 產業市況不佳，公告辦理私募案，其中應募人可能為健策

大東

(1441)

9.73

 知名專門製造迷彩戶外衣物Sitka，和大東長期合作

菱生

(2369)

9.70

 營運落底，明年AI、5G帶動封測需求，營運谷底回升

三福化

(4755)

8.48

 從面板轉進半導體應用，顯影液回收化學品明年成長兩成

亞光

(3019)

7.76

 傳出華為新機P40 Pro，採用亞光潛望式長焦鏡頭

聯上

(4113)

6.19

 聯上看好南科在台南推新預售案，總銷可達25億元

美時

(1795)

6.10

 將接手艾威群集團50張東南亞藥證，在亞太業務更穩固

製表：王淑以

12月23日一分鐘弱勢股

公司

 跌幅（％） 弱勢因素
家登

(3680)

9.83

 11月稅後淨損300萬元，單月每股淨損0.05元

倉和

(6538)

6.02

 一度為警示股，10月獲利2700萬元，EPS為0.89元

金麗科

(3228)

5.90

 新大客戶合作委託設計12奈米製程相關產品，惟漲多拉回

欣興

(3037)

5.90

 因5G智慧型手機等題材股價大漲過，近期賣壓湧現

尚凡

(5278)

5.49

 11月營收0.72億元，年減11.5％，月減9.8％

元勝

(4419)

5.27

 金管會強制下市機制明年4月1日上路，遭列僵屍股名單

南璋

(4712)

4.98

 11月營收僅164.6萬元，年減66％，月減19％

台表科

(6278)

4.87

 Mini LED 需求於2020年爆發，股價大漲後回檔

泰福-KY

(6541)

4.77

 Amgen撤回對泰福所提專利侵權訴訟後，利多出盡

茂林-KY

(4935)

4.42

 重返蘋果供應鏈，第四季再擴兩條產線，惟漲多回檔

製表：王淑以

工商時報 王淑以

證券產業新聞中心-證券組

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