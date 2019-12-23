康和證看好5G等類股 群益：指數看12,130

群益證券看本周指數區間11,870-12,130點

台股累計今年初開盤迄今共235個交易日，集中市場總成交值為28兆2,925.36億元，市場日均值為1,203.94億元，股票成交量週轉率為71.13％。

群益證券看本周台股指數區間為11,870-12,130點，本周看好四大題材類股，包含：被動元件股、半導體設備股、記憶體股、散熱股等。

群益證券分析指出，近期三項國內外利多因素：

1.美中達成第一階段經貿協議文本，美方將「無限期暫停」原定15日加徵的新關稅，美國貿易代表署（USTR）聲明，美國9月時對價值約2,500億美元的大陸商品稅率維持25％，1,200億美元加徵關稅，從15％減半至7.5％，美方表示，1月第一周可望簽署第一階段經貿協議。

2.金管會表示前十月銀行業稅前盈餘3,567億元，今年會超越2018年的3,777億元，保險業則年獲利可能逼近2,000億元，證券業持平或小增，前十月金融業獲利已達5,921億元，全年可望賺逾6,000億元，再創歷史新高紀錄。

3.外資12／12~17連四日累計流入約25億美元，新台幣匯率連四升，12／17升值5.3分，收在30.21元，累計升值2.95角創近一年半新高，年底前新台幣將面臨30元整數大關，央行證實為維護匯市秩序，央行有進場調節。

康和證券本周看好工具機、半導體、5G供應鏈等三大類股

台股上周五（20日）全體上市公司總市值為36兆2,959.14億元，較前周五（13日）總市值加1,128.17億元，周增幅為0.31％。

康和證券本周看好三大題材類股，包含：工具機股、半導體上下游相關股、5G供應鏈等，預期本周指數將在11,800-12,300點區間震盪。

康和證券分析指出，彙整近期五項國內外利多因素：

1.外資期權未平倉總契約淨值偏多趨勢未隨大盤大波動改變，顯示外資現貨短期雖可能賣超，但不影響中長期偏多操作。

2.官股行庫持續與外資反向操作且買多賣少，有利穩定股市及中期墊高指數。

3.5G發展愈來愈明確不變，有利相關供應鏈明年營運確定成長不變。

4.美中達成貿易協議，有利股市上漲。

5.美國近期公布的經濟數據優於預期較多，有利美股持續強勢，並帶動台股正面反應。