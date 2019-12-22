封關倒數 台股拚重回萬二

台股封關僅剩七個交易日，上周加權指數創高12,125點後拉回收11,959.08點，本周拚重新站上萬二關卡，投資專家看國際資金效應以及美股創高，在外資淡出台股之際，內資可望主導盤勢，有利於維持高檔震盪盤堅走勢，選股以半導體設備、IC設計、金融等題材、及集團與投信作帳股。

華南投顧董事長儲祥生表示，觀察17日及19日台股指數各大漲157點與下跌103點波動，外資17日大買超108億元，但外資19日中止連六買、轉賣超70億元，顯示盤勢仍受外資動向影響，不過美股四大指數維持在高檔，外資不致於會有大幅調節台股動作，隨時序進入12月下旬，內資包含集團、投信作帳二大護盤勢力奧援，盤勢將在12,000點關卡上下震盪。

第一金投顧董事長陳奕光分析指出，央行持續寬鬆政策且美歐維持購債，資金行情效應持續發酵，而國內5G標案帶動相關商機，加以塑化及黃小玉食品相關原物料報價回升，帶動DRAM、面板以及被動元件電子三大落後補漲標的走揚。本周台股內外資易位，在外資聖誕節長假淡出之際，內資主導盤勢力道增強，短線月線有強勁支撐，上方有機會挑戰本波高檔12,125點

陳奕光表示，外資上周現貨市場買超金額雖縮減為67億元，期貨市場減持多單，但台指期淨多單餘額仍有4.1萬口。目前美國10年期公債殖利率為1.9％，如來到2％以上，要留意股市資金流向債市，另年底新台幣匯率回貶壓力大。短線建議：具題材面的半導體設備、電子及傳產原物料（含DRAM、被動元件、面板、塑化、食品）、汽車零組件、IC設計、金融股等。

儲祥生指出，今年大盤指數漲逾兩成，主要是台積電為首電子權值股以及半導體股強漲，使得傳產股相對落後走勢，近期有機會出現補漲行情，而隨封關僅剩七個交易日，也可留意投信作帳的櫃買中小型題材股。