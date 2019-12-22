台股新活水 退撫基金200億銀彈上膛

股市再添活水，公務員退撫基金22日公告108年度200億元委外代操評選結果，由安聯、復華、國泰及野村四家投信得標，每家獲得50億元代操基金，目標報酬率上看6.5％。

市場盛傳，陸系外資12月下旬起大砍台積電持股約5萬張，此時退撫基金出手，似乎與陸資一別苗頭的意味。

投信業者指出，現階段退撫基金已核可但尚未撥款的代操資金上看620億元，包括105年、107年的120億元及300億元，本次再度通過108年標案200億元，合計上看620億元資金，是台股新活水。

初估統計，勞退、退撫等政府基金等尚未撥款的委外代操基金上看千億元，退撫基金本次評選結果時間與總統大選時間相近，市場對台股選舉前後行情「既期待、又怕受傷害」。

退撫會辦理的「公開徵求申請辦理公務人員退休撫卹基金108年度國內委託經營業務受託機構」招標公文顯示，投標已於11月4日截止，原推估開標日落在12月上旬，但在台股強強滾的影響下，延至22日開標，該次委外代操金額合計達200億元，委託期間五年，將另行擇期辦理簽約撥款。

投信業者指出，本次200億元委外代操的目標報酬率方面，是採近五年平均殖利率再加200個基本點推算，約6.5％左右。由於退撫基金最新績效，在101、102、105年度報酬率皆在一成以上，本次在108年年底前宣布評選結果，為109年股市布局的心態濃厚。

根據統計，今年來整體勞動基金評價後收益數達3,839億元創歷史新高，收益率9.62％寫歷年同期新高，另外，受衛福部委託管理的國保基金，前十月收益310億元，收益率9.64％。公務人員退撫基金前十月收益數衝上490.46億元，寫下歷史新高，收益率8.5％，其中委託投信代操的績效也不俗，收益數338.14億元，收益率14.82％。

統一投顧董事長黎方國指出，退撫基金委外代操標案的評比及撥款原在規劃之中，但應與看好明年第一季「漲多跌少」的行情有關，再加上行政院主計處上修今年全年經濟成長率由原先預測的2.46％上修至2.64％，且預估109年經濟成長率為2.72％的「好經濟」做背書，本次退撫基金委外代操的釋出，為提升收益率再添勝算。