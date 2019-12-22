本土OTT、有線電視 揪團突圍

全球OTT列強大戰台灣市場再升級，本土OTT淘汰賽恐將跟著上演！國際大咖尤其來勢洶洶，除了Netflix等，Google的YouTube Premium 11月在台上線，據傳2020上半年Disney＋也將加入戰局，愛奇藝台灣站已宣布明年第一季上架多部歐美劇集應戰，騰訊旗下WeTV台灣站近期進駐信義區成立商務中心，也已就戰鬥位置，唯一國際化台商CATCHPLAY＋今年也加碼投資台灣搶地盤。

據Media Patners Asia最新統計，台灣有近25家國內外OTT搶眼球，其中接近損益兩平或小賺者粗估不超過2、3家，若按人口數計算，OTT合理家數可能是5、6家，25搶5，存活率只有20％，在中美列強壓境下，恐將掀起本土OTT淘汰賽。

受到盜版、MOD、OTT衝擊的有線電視業者，今年用戶跌破500萬戶大關，兩年收視戶流失近30萬戶，造成營收短少逾30億元，同樣遭遇生死存亡的危機感。

也因此，最近六個月以來出現有線電視業與OTT展開最大規模的結盟潮，包括有線電視龍頭中嘉bbTV與CatchPlay、OTT業者LiTV合作，台數科與Line TV合作，凱擘更推出A1開放平台與多家OTT業者合作，包括愛奇藝等，在多一個戰友就少一個敵人的防禦心態下，用合作取代對抗，共同面對這場世界大戰。

可預見的是，大型有線電視業者將選定2、3家OTT業者為主力戰友攻市場，主要是技術、內容強者，至於中小型有線電視業者市占有15～20％、逾百萬戶，若不整合打團體戰與OTT結盟，也恐面臨淘汰。

就目前本土OTT態勢分析，三大電信業者旗下OTT，有母公司財力支撐，選擇走自己的路，台灣大旗下OTT平台myVideo註冊會員數破400萬、付費用戶數逾200萬，宣布開始獲利；中華電MOD則與Netflix、FOX＋、KKTV等合作，攻守兼備。

還有一派來自電視台旗下的OTT，包括三立、民視、愛爾達等，以及OTT獨立平台業者，包括麥卡貝、巴哈姆特動畫瘋等，動向也受到關注。

OTT錢途看好，但競爭也激烈，據統計，台灣消費者願意花錢訂閱1.5個平台，比美國的2.5個平台還要少，平均來說每個OTT需要6～8年才能回本獲利。所以業者該思考的是整合，提高營收獲利求生，未來贏家將是有IT技術、內容、資本、商模的OTT。