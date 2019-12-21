15檔萬二飛翔 迎大行情

外資連續四個月買超台股，成功將台股推向萬二。展望後市，康和投顧投資總監廖繼弘、統一投顧董事長黎方國均看好2020年台股表現，並建議投資人迎向2020年台股大行情，並推薦新光金、京元電子、華通等15檔萬二飛翔股！

廖繼弘表示，台股年線穿越兩年線轉為黃金交叉助漲，依據歷史經驗一旦出現該訊號，台股會漲很久，2020年突破12,682點可期。尤其外資強力偏多，投資人要緊跟外資腳步布局。

挑選外資12月以來買超且近五日續買、前11月營收成長、技術面強勢的個股，包括新光金、京元電子、華通、和碩、日月光投控、瑞昱、玉晶光、智邦、工信、聯嘉、頎邦、新興、義隆、大立光、宏致等15檔個股。

根據統計，外資已連四個月買超台股，12月以來外資續買超台股530餘億，11月買超578.89億元，10月買超1,247.79億元，9月買超897.49億元，8月則是外資由賣轉買的轉折關鍵點。

黎方國表示，中美關稅貿易戰朝正向發展，但美國仍未將華為排除在貿易黑名單外，大陸官方也持續頒布「去美化」政策，台灣半導體供應鏈依舊是大陸IC廠去美化的最大支援，預期轉單效應持續，對台灣半導體產業長線仍是利多；同時，2020年5G將有大商機，這也是外資持續將資金流入台股的主因。

日月光投控迎接5G潮流來襲，旗下重量級客戶華為、高通、聯發科等在2020年營運爆發，日月光投控同步受惠，尤其系統級封裝（SiP）2020年營收將可望強勁成長。至於華通，同樣受惠5G智慧型手機世代，高階手機主板製程、面積/疊構升級趨勢，高階手機主板將出現產能吃緊現象，法人認為華通將是贏家。

玉晶光今年iPhone鏡頭的市占率成長，EPS可望創新高。展望2020年，隨著多鏡頭趨勢不變及5G所帶來的換機潮，iPhone銷售預估達2.08億支，玉晶光及大立光營運將同步走強。

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