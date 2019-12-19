12月19日一分鐘強弱勢股
12月19日一分鐘強勢股
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公司
|漲幅（％）
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強勢原因
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統振
(6170)
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10.00
|電池組產品出貨暢旺，加上實施庫藏股買回，帶量攻至漲停
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英濟
(3294)
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10.00
|新廠2020年首季開始投產，法人預估2020年業績將優於今年
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精剛
(1584)
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10.00
|因大盤走跌資金流入低位階個股，一舉收復各類均線
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富晶通
(3623)
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9.98
|17日法說釋出2020年利多展望，股價連兩日跳空大漲
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泰福-KY
(6541)
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9.95
|Amgen撤專利訴訟，早盤迅速亮燈漲停，委買高掛逾5千張
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光麗-KY
(6431)
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8.87
|11月營收年增9倍，19日盤後將召開法說會，買盤提前卡位
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樺晟
(3202)
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7.69
|跨足金融服務市場，合資公司取得柬埔寨首張信託公司執照
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聯傑
(3094)
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6.52
|受惠標案訂單挹注，Q4業績可望創今年高峰，董監加碼持股
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亞翔
(6139)
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5.64
|訂單持續滿載，尚未施工工程合約金額上看463億元
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六角
(2732)
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5.63
|全球展店效應持續發酵，19日成功帶量突破半年線
製表：柯宗沅
12月19日一分鐘弱勢股
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公司
|跌幅（％）
|弱勢原因
|精元
(2387)
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9.92
|18日法說無亮點，利多出盡下受到籌碼調節，股價回測季線
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威潤
(6465)
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6.00
|嘗試上攻年線卻無功而返，拉出長日黑K棒跌破半年線
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中裕
(4147)
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5.21
|新藥於美滲透速度不如預期，一路走跌，失守百元大關
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捷泰
(6165)
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4.51
|11月自結合併營收虧損達100萬，股價於高檔進行整理
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祥碩
(5269)
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4.38
|創下波段新高後大幅修正，回測月均線的600元關卡
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科嘉-KY
(5215)
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3.79
|跌破盤整區間後，19日再遭外資及投信聯手賣超770張
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帆宣
(6196)
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3.64
|台積電貼息影響及乖離偏大，拉回修正，惟仍力守於5日線
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九暘
(8040)
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3.64
|受族群收黑拖累，股價由紅翻黑，向下尋求月線支撐
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瑞昱
(2379)
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3.63
|創波段新高後受到籌碼調節，法人由買轉賣，連兩日收黑
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群創
(3481)
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3.18
|外資及自營商單日賣超6萬張下，終止連5漲，拉回整理
製表：柯宗沅