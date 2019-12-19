12月19日一分鐘強弱勢股

工商時報 柯宗沅

12月19日一分鐘強勢股

公司

 漲幅（％）

強勢原因

統振

(6170)

10.00

 電池組產品出貨暢旺，加上實施庫藏股買回，帶量攻至漲停

英濟

(3294)

10.00

 新廠2020年首季開始投產，法人預估2020年業績將優於今年

精剛

(1584)

10.00

 因大盤走跌資金流入低位階個股，一舉收復各類均線

富晶通

(3623)

9.98

 17日法說釋出2020年利多展望，股價連兩日跳空大漲

泰福-KY

(6541)

9.95

 Amgen撤專利訴訟，早盤迅速亮燈漲停，委買高掛逾5千張

光麗-KY

(6431)

8.87

 11月營收年增9倍，19日盤後將召開法說會，買盤提前卡位

樺晟

(3202)

7.69

 跨足金融服務市場，合資公司取得柬埔寨首張信託公司執照

聯傑

(3094)

6.52

 受惠標案訂單挹注，Q4業績可望創今年高峰，董監加碼持股

亞翔

(6139)

5.64

 訂單持續滿載，尚未施工工程合約金額上看463億元

六角

(2732)

5.63

 全球展店效應持續發酵，19日成功帶量突破半年線

製表：柯宗沅

12月19日一分鐘弱勢股

公司

 跌幅（％） 弱勢原因
精元

(2387)

9.92

 18日法說無亮點，利多出盡下受到籌碼調節，股價回測季線

威潤

(6465)

6.00

 嘗試上攻年線卻無功而返，拉出長日黑K棒跌破半年線

中裕

(4147)

5.21

 新藥於美滲透速度不如預期，一路走跌，失守百元大關

捷泰

(6165)

4.51

 11月自結合併營收虧損達100萬，股價於高檔進行整理

祥碩

(5269)

4.38

 創下波段新高後大幅修正，回測月均線的600元關卡

科嘉-KY

(5215)

3.79

 跌破盤整區間後，19日再遭外資及投信聯手賣超770張

帆宣

(6196)

3.64

 台積電貼息影響及乖離偏大，拉回修正，惟仍力守於5日線

九暘

(8040)

3.64

 受族群收黑拖累，股價由紅翻黑，向下尋求月線支撐

瑞昱

(2379)

3.63

 創波段新高後受到籌碼調節，法人由買轉賣，連兩日收黑

群創

(3481)

3.18

 外資及自營商單日賣超6萬張下，終止連5漲，拉回整理

製表：柯宗沅

工商時報 柯宗沅

證券組

你可能還喜歡

5G產品帶旺 騰輝-KY明年營收加溫

黃勇文│成也台積電，敗也台積電

外資賣超70億 台積貼息股王力撐 守住萬二

台積電除息跌跤 外資等3大法買賣這些股