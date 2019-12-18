許璋瑤：台股市值 超車韓國

證交所董事長許璋瑤18日指出，台灣整體資本市場應將上市櫃及興櫃三個市場合併來看，總市值已超過40兆元，約折合1.3兆美元，預期台股市值已超越韓股，台股於全球排名可望再前進；投資專家分析，年底封關前前台股市值挑戰41兆元無虞，並強調，台股市值規模愈大愈好，有助於吸引外資及國內壽險大戶買盤持續進場。

近日台股指數一路創高，許璋瑤不願對指數發表看法，強調指數高點由市場決定，但台股今年來上漲24％很為投資人感到高興。市場能有如此好表現，主因國際資金充沛，即使台股今年已漲24％，殖利率還可維持在4％，僅次於英國，在全球排名第二高。

許璋瑤表示，今年來台股大漲24.62％，市值超過40兆元（以18日收盤達40.665兆元，上市36.775兆元、上櫃3.39兆元、興櫃0.5兆元），市值達1.3兆美元，而今年來韓股只漲7.53％，台股與之前韓股市值1.2兆元相較，應已超越韓股，在全球市值排名可望再前進。

許璋瑤進一步強調，之前全球有17兆美元負利率債券，之後降至13兆美元，減少了4兆美元，可見全球資金仍相當充沛，資金也會找較穩定的市場，台股相對穩定，殖利率也相當高，流動性穩定，這是台股競爭的優勢，證交所願意繼續努力，讓投資、資本市場可以更加穩定、健全發展。

對於今年來台股整體成交量能較去年下降，許璋瑤分析，去年台股成交周轉率92.6％，今年略低一點，但也可維持在80％以上，對於成交量下降一點，但仍屬正常、朝健康發展，股市難免會受到國際短期性因素影響，近日台股表現仍相對不錯，價量都有上升。強調要看趨勢，台股目前趨勢動能都是往上。

今年新股上市（IPO）家數銳減至19家，許璋瑤表示，對於市場發展一定要看長期趨勢，一家券商輔導IPO要花2～3年，時間相當的長，不要只看一年的數字，若以二年平均來看，去年IPO家數29家，今年為19家，平均為24家，比之前4年平均的22.8家還有成長。明年IPO家數則訂在24家。

