法人無貸款購2.66億商辦 搶當銀行房東

據實價揭露，今年6月，新莊區中正路成交一筆1~5樓的大樓店面商辦交易，坪數908.3坪，總價2億6562萬元，由法人以無貸款的方式買下，該店面也是今年上半年，新北市總價第二高的店面交易，僅次於4月新莊中平路店面的3.23億元。

台灣房屋集團趨勢中心統計目前今年新北市總價前五名的店面交易，第一名是新莊中平路3.23億的店面，目前仍由玉山銀行承租。

新揭露新莊中正路店面位居第二，為中國信託丹鳳分行承租；第三名是林口忠孝路三層樓透店，前身為家具店；第四名為蘆洲集賢路樓店，現由特力屋承租；第五名則是板橋漢生東路六層樓透店，目前為幼兒美語機構。

台灣房屋趨勢中心執行長張旭嵐表示，新北店面成本比台北低，因此這類型高總價店面，多半坪數大，最適合家具、批發量販店等，需要大坪數空間陳列的產業；若地段機能佳，也會優先被連鎖品牌分店或銀行分行承租，往往出租率和穩定性雙高。

今年新北的高總店面，前兩名都是由銀行業者進駐經營，張旭嵐指出，銀行為高度特許行業，一旦開設租用，都是至少五年以上的長期租約，穩定性高，業種又頗招財納福，是許多房東的最愛，因此市場有這類帶租約店面釋出，自然也更為搶手。

台灣房屋中正富國加盟店店東賴家豐表示，新成交的店面近捷運丹鳳站、裕民市場，生活、交通機能佳，且新莊中正路上的車潮、人流多，店面能見度佳、商家效益高；而該筆交易除了一樓店面外，還包括樓上辦公室空間。

因此總價不低，不過這類條件的店面1、2樓單價至少百萬元以上，而此店面原本已有銀行業者多年穩定承租1、2樓，對買方來說，擁有穩定的租金來源，連同樓上辦公室，租金投報率若有2.5%以上，屬於值得評估投入的標的物，因此適合以長期持有來規劃進場。

（時報資訊 郭鴻慧）