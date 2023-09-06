台中前七月轉移棟數大減 這5區為何逆升？

台中前七月買賣轉移棟數年減13.2％，惟海線的梧棲區、龍井區，東區、南區及神岡區等五大行政區，受惠交通建設、百貨經濟、科技走廊的助攻，加上房價基期低的情況下，分別交易量都逆勢走揚20％以上。

鄉林不動產研究室分析，因房市回歸供需基本面，同樣1,500萬元預算，可買到比台中市Q2平均轉移面積還多出近10坪居住空間，等於多了一套主臥及衛浴，直接為房市自住買盤加分。

根據台中市政府民政局最新人口統計，截至今年7月底，台中市總人口數為283萬7,555人，家戶平均人口2.7人，相較於107年7月底人口數279萬6,081人，家戶平均人口為2.89人。也就是說，台中市五年來共增41,474人，增加戶數8萬2,545戶。

中科園區及精密科學園區、台中工業區形成的中部科技走廊，2022年的貿易總額為9,180.33億元，年成長15.51％；就業人口數達到5萬5,295人，年增2,407人。

此外，中科台中園區二期擴建開發計劃通過都審後，預定明年6月交地給台積電興建2奈米新廠，預估完工投產後，將可提供約4,500個就業機會，預計會吸引更多就業人口移入，為房市挹注大利多。

鄉林不動產研究室表示，台中居住環境佳，在高鐵、捷運綠線、國道一號及三號、台74線及76線環狀快速道路、國道四號延伸的豐潭段全線通車後，人口及家戶快速成長，中彰投大生活圈加速靠攏，不僅外來就業及購屋人口多，年輕首購族群買房後，也傾向與父母家人分開住，所以五年來戶數才會暴增8萬多戶。

鄉林集團董事長賴正鎰表示，受到升息、政府強力打房暨「平均地權條例」修正案上路影響，加上建材與工資成本雙漲，土地也漲價，所以開發商成本增加，連同政府實施房地合一稅2.0，推升高房價，開發商推案都須步步為營。

根據台中不動產開發公會統計，台中市上半年推案個數為116案，年減少25.6％、也就是四分之一，在工料雙漲，墊高房價底部層層墊高情形下，房市呈現「價穩量縮」情況。不過，台中剛性需求高，上半年總銷還是維持跟去年相當的規模，約在2,300多億元。

房價連漲，購屋族在預算考量下，轉往房價基期較低的區域尋找合適標的。近年中部科技走廊受惠於產業聚落、交通建設及人口紅利，周邊房市熱區不斷地向外擴張，過去一些被視為邊陲蛋白區的區域，也慢慢地成熟熱鬧起來，生活機能改善加上房價負擔較小，吸引許多年輕購屋族搶進，房價也跟著翻漲，尤其是鄰近中科園區的龍井、沙鹿、梧棲等區域房市，買氣強強滾。

鄉林不動產研究室指出，台中房市區域輪動由東往西補漲態勢明顯，海線地區算是西台中，受惠中科產業聚落持續擴大，加上交通翻轉、房價基期低，吸引首購族目光。

根據內政部不動產資訊平台資料顯示，今年Q2，台中市住宅買賣平均移轉面積為29.17坪，但梧棲、清水的平均移轉面積均逾39坪；神岡更達40.48坪，足足多了10坪以上，若與現在動輒28至32坪的小三房比較，住起來的空間舒適許多。

而東區和南區同樣受惠於房價親民，加上各項建設資源集中，成為習慣住在市區的老台中人首選！原本老舊的東區，受惠台中大車站計劃及鐵路立體化、台糖閒置土地開發，在三井購物中心進駐後整體環境完全煥然一新，房價急起直追！

而南區交通便利、各項生活機能完善，房價又比西屯、北屯和南屯三大屯區要便宜，在新建案不多情形下，連帶也使得中古屋交易活絡起來。