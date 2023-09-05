不再悲觀 高雄建案成交掛蛋率驟降至32％

政策打房，導致高雄去年10月選樣的建案，有高達65％的成交掛蛋，不過，在平均地權條例今年7月1日正式實施之後，高雄房市8月21日到27日的選樣建案，成交掛蛋的比例，只剩32.50％，而且單周成交戶數也不再只是1戶或2戶，更有位於橋頭的預售建案，單週成交逾20戶，整體房市不再悲觀，主要跟產業支撐、長期置產客進場有關。

根據高雄市房屋市場調查協會在8月21日到8月27日，針對市內88個選樣建案調查當週來人和成交紀錄顯示，共有26個建案零成交，但，單週來人數大多為2位數，比起去年10月10日至16日的統計，情況截然不同。

根據去年10月10日至16日的調查，選樣的55個建案，零成交的建案達36件，占比達65.45％，即使有成交，也是多數為零星的1、2戶而已。

「真的差很多了」，高雄市不動產開發公會理事長陸炤廷5日表示，今年7月1日之後，投機客消失了，但是，看好房市長期發展的長期置產客、投資客，才會寧願忍受買進預售屋禁止轉讓、以及成屋交屋2年內房地合一稅45％的限制，進場購屋。

他說，由於高雄擁有橋頭科學園區、路竹科學園區、以及未來的楠梓科學園區等產業支撐，加上土地價格居高不下、營建發包成本上揚等，房價真的很難下跌，這也說明幾個位於橋頭的預售建案，近期銷售轉好的主要原因，而且部份買家來自中北部。

業界指出，橋頭最近有2個預售建案，來人和成交相當熱絡，一週分別成交20戶和40戶，買家看上的，正是橋頭科學園區、以及高雄捷運紅線R24南岡山站生活圈的機能。

除了橋頭區房市轉好，仁武區也逐步正向發展，天玉集團旗下的樹藤建設在仁武推出的「鑫世紀」預售大樓案，大邁廣告副總經理許瀚員表示，491戶的「鑫世紀」，主力產品介於21坪到35坪，今年5月1日開案迄今，已經售出152戶，「算是相當平順」。

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