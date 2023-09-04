國人購屋面積 十年大減11坪

房價高漲趨勢下，台灣人買房愈買愈小間！據統計，全台第二季住宅平均交易坪數為31.47坪，近十年來縮水11.18坪。小宅化趨勢除了在台北市外，台中市、新竹市也有超過2成交易為購買15坪以下的小宅；雲林人則是全台最幸福購屋人，近1成的交易購買65坪以上的大宅。

房地產業者觀察，近年由於房價上漲，都會區建商規畫新案在總價帶的考量下，出現不少不到20坪二房產品、不到30坪的三房產品，而中古屋市場也因主力購屋者多為自用首購族，在總價壓力下，坪數愈小產品、市場需求愈旺。

根據內政部不動產資訊平台統計顯示，台北市第二季平均購屋坪數僅26.71坪，而且超過4分之1的市場交易標的為15坪以下的小宅；近年房價高漲的台中市也縮小至30坪以下，僅29.17坪。

台灣房屋趨勢中心執行長張旭嵐表示，台北市今年平均房價每坪72.8萬元，新屋單價動輒在每坪百萬元以上，新推個案或都更危老推案也都走向小宅化，而台中、新竹市受惠於建設及產業投資帶動城市升級，近年房價漲幅大，今年平均房價分別達每坪27.1萬、31.2萬元，工作移居的人口帶動小宅需求增加。

相較下，台灣本島各縣市中，雲林縣平均交易坪數達41.95坪，且有9.3％的購屋者購買65坪以上大坪數住宅；而宜蘭、花蓮大宅交易也高達近9％。

台灣房屋斗六日榮特許加盟店店東黃浩峰表示，雲林近年雖有部分大樓、華廈新案推出，市場供給仍以透天厝為大宗，以斗六來說，大樓華廈新案單價已見3字頭，25坪含車位的標準兩房總價就要700多萬元，但斗六市區外圍屋齡20年的中古透天厝，仍不乏總價800萬～1,000萬元的選擇，中古透天的性價比高、交易熱絡，使大坪數的交易占比與平均交易面積居高不下。

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