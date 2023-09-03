建商、代銷龍頭廝殺 這站捷運案銷售長紅

捷運交通一向被視為房市不敗保證，市調機構調查新北市捷運沿線周邊今年進場的新案當中，以捷運土城永寧站新案銷售狀況最佳，除捷運題材加持之外，大型建商、代銷龍頭對陣廝殺、加上推案量大曝光率高具集客效應，皆成為銷售長紅的催化劑。

房市面臨大環境的挑戰，各建商新案銷售期已明顯拉長，而具備捷運交通優勢的新案，仍成為建商主打題材；根據住展雜誌調查統計，新北市捷運沿線周邊今年進場的新案當中，以捷運土城永寧站新案銷售狀況最佳，指標案進場開賣三~六個月，銷售率已接近五成，在房市不景氣下仍拉出銷售紅盤。

其中，永寧站今年最早進場的是3月上市公司皇翔建設推出的「皇翔MRT」，共規劃356戶住家，目前實價登錄已有161筆交易資訊，平均成交單價56.7萬元，不到半年時間，銷售率已達約45％。

而今年7月才進場的甲山林建設「金城帝寶1號」、「金城帝寶2號」，標榜區段最大基地開發案，前者規劃182戶住家，後者規劃三棟，總戶數577戶，進場賣約二個月，「金城帝寶1號」目前實價已有64筆交易紀錄，平均成交單價58.7萬元，銷售率約35％。

另外，今年5月開賣的「美德市」，建商當中也有海悅建設，該案由代銷龍頭海悅機構的好漾廣告負責銷售，總戶數288戶，目前實價已有140筆交易紀錄，平均成交單價60.8萬元，開賣四個月銷售率已近五成。

而除了永寧站之外，捷運台北橋站的危老案「永峰上鈺」於今年5月進場，可售戶數79戶，目前實價已有51筆交易紀錄，平均成交單價66萬元，開賣四個月銷售率高達約65％。

此外，捷運竹圍站的合建案「景上汀」今年3月進場，可售戶數50戶，目前實價有38筆交易紀錄，平均成交單價53.1萬元，銷售率高達76％。

住展雜誌企研室經理成采錡表示，新北土城永寧捷運站周邊在大型指標案進場帶動下，集客效應明顯，加上土城運校段重劃區新案價位，與此區建案開價水準差異不太大，結合建案本身區位條件及建築規格來看，永寧捷運站周邊建案仍具一定的市場競爭力。而新北三重及淡水捷運周邊建案，主打相對低總價產品，銷況較順遂。

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