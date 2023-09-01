六都8月買賣移轉 連二月年增率正成長

六都地政局1日公布8月買賣移轉為2.02萬棟，月增1.6％，年增5.5％，是今年以來首度年增率連二個月正成長，一方面由於去年同期因疫情基期較低，也顯示房市交易量趨於穩定，若下半年年增率持平，全年有機超上看29萬棟。

根據六都地政局公布資料顯示，除了台南外，其餘五都8月買賣轉棟棟數無論與上月或去年同期相較，變動均在增減7％以內，不過台南市受到北區、安南、新化、仁德等地，都有指標案完工，在交屋潮遍地開花的帶動下，買賣移轉一支獨秀，達2,510棟，月增36.9％、年增24.4％，創下近25個月新高，也是縣市合併後的8月同期新高。

以前八月來看，六都合計14.71萬棟、年減13％，為五年來同期新低，北台灣衰退幅度大於中南台灣，台北市年減17.1％、新北市年減14.2％分居六都前二名，台南、高雄則各約在一成左右。

永慶房產集團研展中心副理陳金萍表示，今年前五月買賣移轉棟數年減幅在二成以上，上半年收歛到18.6％，7、8月更縮至年減15.4％、13％，雖然全年交易量縮縮態勢已確立，不過近年推案大增，新屋完工交屋陸續出現，將挹注交易量表現。

房仲業者推估，今年雖然還有總統大選等因素干擾，不過從近幾個月房仲業門市交易狀況來看，國內剛需買盤仍穩定，日前政府釋出的新青安房貸政策提升首購族購屋意願，若未來幾個月買氣持穩、維持與去年同期的水準，今年全年買賣移轉約落在28.5～29萬棟，這將是自2019年以來首度不及30萬棟。

台灣房屋集團趨勢中心執行長張旭嵐表示，隨著7月平均地月權條例新制實施，預售屋轉手彈性限縮，不少民眾轉向中古市場購屋，帶動成屋市場買氣，8月起新青安房貸上路，預期將拉抬後續自住客的購屋意願，對房市有推波助瀾之效，特別是符合首購族需求的低總價中古屋，以及相對平價的蛋白區，買氣可望持續走揚。