新店裕隆城房市交易超熱 平均每天賣1間

根據永慶房產集團根據實價登錄資料，統計近2年全台新開幕或即將開幕的百貨商場周邊交易價量市況，發現新店裕隆城交易最火熱，岡山樂購站前廣場還有1字頭可買。

觀察新店裕隆城周邊近一年房市交易量為369筆，相當於天天都有成交，交易量佔整個新店區交易量約21.7%，顯見新店裕隆城附近的房屋十分受到購屋族群的喜愛。

永慶房屋研展中心副理陳金萍表示，新店裕隆城鄰近台北捷運松山新店線的大坪林站和七張站，交通便利，學校、日常採買一應俱全，加上新店寶高智慧園區坐落，大量就業人口進駐，帶動購屋需求，在新店裕隆城預計9月開幕後，將讓周邊生活機能更加分。

若從商場周邊交易量佔行政區的比例來觀察，LaLaport台中佔比最高，達42.5%，代表台中市東區的房市交易每2筆，就有將近1筆落在LaLaport台中商場附近。陳金萍說明，LaLaport台中今年5月才正式開幕，為台中市東區糖廠湖濱生態園區的親子複合式購物中心，且鄰近台中火車站，交通十分便利，再加上周遭本來就有許多餐廳與商家聚集，生活機能良好，受到不少潛在的購屋族群青睞。

若從房價來看，岡山樂購站前廣場周邊1字頭房價相當實惠，對於當地的小資族或新婚夫妻等購屋族群來說，購屋負擔相較於其他區域輕鬆。陳金萍指出，岡山樂購站前廣場鄰近高雄捷運紅線南岡山站，擁有捷運優勢，在岡山樂購站前廣場開幕後，更強化周邊生活機能，帶動岡山生活圈發展，加上未來高雄捷運向北延伸至路竹計畫利多，以及科技大廠人才進駐，房市後市極具發展潛力。

陳金萍補充，觀察全台百貨商場的設立，不僅吸引不少大型店家或餐廳進駐，強化周邊生活機能，若鄰近捷運或台鐵等軌道系統，交通便利性提升，將使周邊生活圈條件更具競爭力。有意購屋的民眾，不妨參考以下新開幕的百貨商場周邊，除了具備良好的居住品質外，不僅房價保值甚至還有增值空間，值得期待。

（中時新聞網之房產網 葉思含）