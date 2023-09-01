租賃管理條例上路 北市祭出4大創新措施

攸關各界高度關切的租屋市場，自今（1）日，將有租賃住宅市場發展及管理條例部分修正條文，今年2月8日公布，今天正式施行。因應新制上路，臺北市政府地政局除了廣為宣導，同時推出4大創新的配套措施，促進租賃消費資訊透明，全面守護廣大租屋族之賃居權益。

地政局表示，租賃條例這次修法的重點，包括：明定住宅租賃契約全面適用消費者保護法的定型化契約規範、違規罰則及爭議處理等規定，讓租屋保障更周延；同時增訂包租業的轉租案件，應申報租賃實價登錄，提供更完整的租賃成交資訊，增進租屋資訊的透明化。

地政局指出，為了促進租賃新制順利推動，地政局推出四項創新措施：首先，多元行銷推廣，輔導先行減違規。新制上路前，已針對市民朋友及業者分眾舉辦講習，同時製作「租賃專法新制簡單說講習影片，透過簡潔易懂圖文，協助房東、房客、業者三方輕鬆掌握新制重點，深化知識，減少違規。

第2項措施，為新制專區即到位，資訊整合不漏接。臺北地政官網建置租賃新制專區，全面收錄新制法令、懶人包及教育訓練影片、教材等，資訊查詢、線上講習一站搞定。

第3項措施，讓各界即時掌握業者資訊，輕鬆選擇不卡關，讓房東、房客透過定位查詢，隨時掌握所在地點周邊租賃住宅服務業者位置、各業者消費爭議案發生及處理情形，協助消費者找到優質合法業者，避開交易陷阱，提升租賃交易服務與保障。

第4項措施，為了優化租賃爭議協調機制，地政局與臺北市租賃住宅服務商業同業公會合作，協力協調租賃當事人與業者之間的糾紛，透過公會力量，發揮企業社會責任，維護消費者的租賃權益。

地政局局長陳信良表示，住宅租賃定型化契約應記載及不得記載事項明定，契約不可以記載「承租人不得申請租金補貼、遷入戶籍」，或明定將相關稅賦轉嫁給房客，違規者除了依消保法規定屬無效約定外，房客可以提起消費爭議申訴，房東倘未依法改正，將處新臺幣3萬元至30萬元罰鍰。

另為增加租賃住宅的市場供給，位於臺北市的個人租賃住宅，委託給租賃住宅服務業者出租管理，即享稅賦減徵40％優惠，符合減稅資格者可在112年9月22日前向臺北市稅捐稽徵處提出申請。

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