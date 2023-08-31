大直特區狂摘9星 米其林密度最高

今日米其林2023年指南出爐，全台共44家一、二與三星餐廳，而米其林餐廳密度最高區域，莫過於台北市大直重劃區，有6家餐廳入榜，總共9顆星。

大家房屋企劃研究室總監郎美囡表示，大直能出現這麼多高級餐廳的區域，高級住宅也不少，大直重劃區住宅平均總價6,719萬元、平均單價94.2萬元，在台北市屬於高價地段，豪宅林立，平均家戶所得高，在地消費力強，僅1公里長的樂群三路上就有3家米其林餐廳，共奪6星。

這次米其林公布的入選名單，台北市中山區樂群三路上有3家，知名餐廳「Tairroir 態芮」從2星晉升為3星，樂群二路上也有3家，其中「斑泊」是今年新進餐廳，這兩個路段都是大直重劃區商家匯集的地段，不僅餐廳多，還有購物中心、酒店、飯店，住宅區也有多棟知名豪宅，指標豪宅為「西華富邦」、「代官山」、「輕井澤」及「帝景水花園」等，諸多高價社區拉高大直重劃區的平均購屋總價。

住商不動產內湖港墘加盟店店東林書慶分析，大直重劃區鄰近內湖科技園區及松山機場，建商推案多以豪宅、高級住宅為主，吸引許多高端買方置產於此，尤其在內湖科技園區工作的企業主、高階主管會選擇在大直重劃區購屋，除了喜歡環境，也具彰顯身分的象徵。

郎美囡指出，商家看準大直重劃區的區域特色及高端消費能力，高單價的餐廳、店家紛紛設點於此，特色餐廳多，因此成為米其林摘星最多的地段，不過大直也有房價親民的社區，樂群二路南側的國宅「大直美堤花園」近一年平均成交單價僅6字頭，總價約3千萬上下，也因為價格低許多，成交頗為熱絡。

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