北投躍房市熱區 每坪單價刷區域新高

台北市推案熱區北投，近期房價直逼士林，最新實價登錄資訊顯示，「力麒天沐」頂樓戶每坪交易價達144.4萬元，刷新區域最高單價紀錄，第二名為北士科軟橋段的「國泰雍萃」135萬元。北士科成台北房市新熱區，9月後將有新潤、潤泰創新、遠雄等知名建商推案，房市處女地「洲美段」也將出現首發案，估計總銷達200億～300億元的新案正醞釀加溫。

《住展雜誌》最新調查顯示，北投房市近年推案量名列前茅，今年上半年已推出186.5億元，在北市各行政區中排名第四；在房價表現上，據實價登錄資訊顯示，區域內的建案力麒天沐頂樓戶每坪交易價達144.4萬元，創區域單價新高，第二名為北士科軟橋段的國泰雍萃，每坪135萬元。

接下來農曆民俗月落幕後，北士科的推案熱度可望逐步升溫，不但多家知名大型建商已重兵部署，就連洲美段也將加入推案戰區，有首發案籌備登場中。

新潤集團預計9月起將連推3筆新案，包括「士科潤山」、「士科潤心」、「新潤士科大院」，其中新潤士科大院總銷金額估達120億元最高，最快年底登場，為訴求水岸景觀宅的「新洲美段」首發案。

《住展雜誌》企研室經理成采錡分析，接下來北士科有潤泰創新新案籌備中，遠雄建設將規畫「遠雄商舟」商辦大案，華固也首度插旗新洲美段推水岸住宅，推估該區住宅每坪有110萬～120萬元行情，品牌建商水岸景觀戶甚至有挑戰每坪125萬元的機會。