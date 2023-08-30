看好北士科剛需 華固簽580坪土地合建案

上市營建股「EPS獲利王」華固（2548）看好台北市最後一塊處女地的北士科園區河岸景觀住宅的剛性需求，今（30）日搶地再度奏捷！簽下「新洲美段」106地號、面臨基隆河第二排的約580坪土地的合建案，華固將分回35％，計畫開發為住宅；華固建設總經理洪嘉昇表示，短期內華固還不會推出新案，希望持續整合鄰地規模到2,000坪以上，再進行規畫，目前還不能估計未來的每坪單價和總銷金額。

華固今天在公開觀測站中公告，已與12位自然人地主，簽訂合建契約書，地主提供台北市北投區新洲美段106地號土地，面積合計約580坪，與華固簽訂合建分屋契約，預計地主分回約65％、建方華固則分回約35％；華固估計，參與投入之金額約12.63億元。

經查詢地籍地號資料顯示，華固最新簽下的新洲美段土地，位於承德路六段、基隆河的左側，於承美路上，面臨基隆河水岸景觀第二排。

洪嘉昇表示，這是華固位於北士科園區的第五塊地，先前已經有兩塊住宅案、兩塊商辦大樓案，分別是「華固文臨」、「華固上文林」等住宅案，及「華固創富中心」、「華固樂富中心」等商辦案，後者兩棟都已完銷一空；合計四塊地，總銷將近200億元。至於今天簽下的新洲美段土地，則是華固第一筆插旗新洲美段的土地，未來將擁有水岸景觀。

洪嘉昇表示，華固最新取得的新洲美段土地，是採合建方式簽下，而非買斷，主要是因為地主不想賣，因此華固採取合建方式。接下來，還要繼續整合鄰地，目標要擴大基地的規模到2,000坪左右，因此短期之內華固還不會急於規畫和推案，目前每坪可能的售價、可分回總銷金額，都還尚未確定。

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