台北東區商圈復甦 今年首店租金單價破萬

疫後內需旺，繼西門町商圈強勢復甦後，沉寂已久東區商圈也有築底復甦跡象，今年實價首見單價破萬元店面租金，敦化南路一段187巷內2間店面近期分別有每坪1.1萬元的租案成交。

西門町商圈近來復甦態勢明顯，不僅人潮回籠，今年以來迄今已有7件店面實價租金單價突破萬元大關，相較下，另一個高租金的東區商圈，過去精華路段租金單價動輒在1.5～2萬元，在觀光退燒、疫情的雙重衝擊下，不少店面租金打對折仍乏人問津，疫情三年期間也僅有一件忠孝東路沿街店面租金單價上萬。

根實價登錄顯示，台北市敦化南路一段187巷內2間店面，月租金分別為14萬元、17萬元，兩筆的單價每坪均約每坪1.1萬元。此外士林夜市大東路上也有整棟店面出租，月租金額達27.3萬元，不過7年前該店面月租達45萬元，與過去景氣熱絡時相較，仍有相當一大段差距。

信義房屋企研室專案經理曾敬德表示，這波景氣呈現外冷內熱，疫後民眾外出消費動能回升、國境解封帶動觀光旅遊人次增加，零售、餐飲7月營業額分別年增5.3％、17.6％，也帶動店面市場築底復甦。

每個觀光商圈的特色都不太一樣，這波復甦的業種也不盡相同，如西門町商圈是今年單價萬元的店面租賃，有不少都是伴手禮店承租，東區商圈則以個性服飾店為多。

雖然觀光商圈有復甦跡象，但距離過往全盛時期仍有段很遠的差距。東南亞客明顯增加，不過以前一波的經驗來看，陸客仍是購買力最強的客群。

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