熱門商圈回溫 桃園十大金店面 有四間在這

疫情趨緩，熱門商圈店面似有回溫跡象，台灣房屋集團統計今年以來桃園「樓店」交易，發現成交單價前十名中，有四間店面單價突破百萬元，其中最高單價店王，就位於桃園豪宅聚落藝文特區內的麗晶花園廣場社區，交易單價高達142.9萬元，再進一步觀察可以發現，前十大金店面有高達四間位於中壢海華商圈。

台灣房屋海華直營店店長黃啟東表示，海華商圈本身有威尼斯影城、SOGO百貨，走路十分鐘達機捷A21站，機能充足，自然吸引外來逛街人潮，同時該區居住人口密集，周邊社區入住率幾乎多達九成，光是在地人口消費力就足以支撐商圈營運，多數屋主購置店面目的為收租用，租金投報約落在2.5%上下，且當地店面多為小坪數產品，故成交單價破百萬元的交易並不少見。

以這次上榜的四間店面來說，有曾經營美髮業、童裝業，而第五名坪數較大的店面，則是由銀行業承租。以商圈特性來說，為同時符合外來逛街人潮及在地居民需求，業種從食衣住行到連鎖店面皆有，分布相當平均，人潮等於錢潮，海華商圈屬於成熟穩定商圈，店面經營穩定性族，故也因此成為全桃園金店面最多的區域。

台灣房屋趨勢中心執行長張旭嵐表示，觀察去年桃園前十名店面交易，單價都維持在七字頭以上水準，單價破百萬的店面同樣維持在四間，顯示疫後商圈店面交易狀況逐漸恢復穩定。而去年桃園店王單價為150萬，雖然今年上半年尚未超越，不過隨著國內消費回溫，後勢可期。

張旭嵐強調，熱門店面需具三大特點：一、黃金地段仍是店面不二法則，尤其豪宅聚落的住戶購買力強，金店面聚財力強，維持高身價。二、人口就是消費力，除外來逛街人潮外，當地豐沛的居住人口支撐，才是商圈消費主力；三、房價高漲，電商崛起，小坪數店面，能符合多種民生所需業種，租賃門檻低，空置率低，小店出租的市場性看俏。

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