台也有「碧桂園」 持有不到2年2戶都賠售

取錯名？台灣也有「碧桂園」 持有不到2年2戶都賠售

台灣也有「碧桂園」，位於彰化縣北斗鎮的「碧桂園首璽」為透天社區，平均房價在1000~2000萬元，屋齡僅1年，不過已見小幅賠售資訊，2戶都在今年5月交易，賣方皆在去年初入手，持有不到2年，一筆揭露1550萬元，持有方以1600萬元購置，小賠50萬元脫手，另一戶登錄1250萬元，賣方以1350萬元入手，賠售100萬元。

而此碧桂園建設應與對岸無關，但其負責人倒也有來頭，公司登記者為在地政治世家，目前也還活躍。

591房屋交易網新聞公關組副主任畢務潔指出，北斗鎮非重點鄉鎮，得依靠北斗交流道及彰化高鐵站對外聯繫，所幸也還鄰近員林，亦可依附地緣發展。房市方面，北斗鎮新的透天物件價格有開到千萬元以上，大樓產品亦往2字頭走，之後二林中科帶動就業人口，北斗鎮有機會受惠，另有大學城效益，因此除了比價效益的自住購屋需求，也會有投資出租市場，在地區域房市應有恆溫穩定性。

全球居不動產情報室總監陳炳辰則分析，彰化縣在地人士其實有不錯的置產實力，如員林、彰化市都以多跑車、多醫生而聞名，蛋黃區的透天案平均房價已往2000萬元邁進，不過北斗鎮還非一線地帶，透天房價躍上千萬元就算中高水位，預售新案也不乏在千萬元內，此社區價位相較區域偏高，如今房市疲弱，修正倒也合理。

（中時新聞網之房產網 葉思含）