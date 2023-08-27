擁兩優勢 北台灣11筆銷售最快建案曝光

房市買氣回歸冷靜期，預售新案銷售期大幅拉長已成常態，不過仍有部分預售新案銷售異軍突起；根據市調機構統計，北台灣今年才進場銷售的預售新案中，有11筆新預售案目前銷售率已突破八成，成為房市不景氣下的異數，其中「低總價」、「品牌力」為最大賣點。

預售市場買氣冷，據591新建案調查，今年上半年全台推案能在半年內完銷的「順銷」建案只剩35個，占整體推案量不到5％，數量比年同期減少64％；其中，房市最熱的新竹去年上半年有30個建案順銷，今年僅剩5個，退燒幅度最大。

儘管預售案銷售期拉長已成常態，但部分新案銷售逆勢拉長紅，根據住展雜誌調查，統計北台灣今年剛進場並在8月底前公開、總銷10億元以上的新預售案中，共有11筆新預售案目前銷售率已突破八成。

包括今年4月進場的北市大安區「桓桓溫州」實價交易28筆，銷售率逾9成，平均成交單價152萬元；今年3月進場北投區「麒源拓」實價交易49筆，僅剩一戶可供銷售、已近完銷，平均成交單價76萬元；文山區的危老案「岳泰峰華」規劃124戶，但實際可售戶數只有79戶，目前實價有73筆交易，已接近完銷，平均成交單價87.8萬元。

新北市方面，今年4月進場樸園建築團隊的「板橋璞園的家」實價交易35筆，銷售率逾9成，平均成交單價69萬元；永和區今年6月初進場國泰建設的「國泰民樂」，實價交易29筆，僅剩一戶可供銷售、也近完銷，平均成交單價77.3萬元；中和區今年2月進場的「欣聯和心」，雖目前實價交易僅55筆，但據悉實際銷售率逾8成，平均成交單價67萬元。

桃園中壢今年3月底進場的「寶台‧未來」，實價交易83筆，銷售率約8成，平均成交單價41.4萬元；桃園龜山區「大亮波波」全案規劃306戶，實際可售戶數僅有250戶，目前實價已有249筆交易，已近完銷，平均成交單價35.1萬元。

新竹竹北今年6月初進場的「鴻奕世紀享」，實價交易57筆，銷售率約8成，平均成交單價59.5萬元。

另外，在宜蘭市今年5月初進場的「嵐丰」，目前實價有77筆交易紀錄，銷售率也約8成。

住展雜誌企研室經理成采錡表示，北市銷售表現較好的建案，普遍以相對低總價為賣點，如最小有規劃20坪以下小宅單位；新北市則以人口密集區的品牌建商推案銷售表現較突出，雖說單價偏高，但因為區域居住人口多，自住換屋需求不低，建案在建商品牌加持下，能獲得換屋族青睞，新竹竹北喜來登商圈附近建案，也屬類似情況。

另在供給豐沛的桃園中壢，建案則能以相對低單價取勝；最特別的則是宜蘭市指標案，開價水準不低，但因屬於當地較少見的大基地開發，以及訴求公設比25％、周邊機能完善，銷售表現不俗。

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