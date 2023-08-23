綠金商辦「京華廣場」 解決企業碳焦慮

商辦不轉綠 客戶跑光光！綠金商辦「京華廣場」的雙永續認證傲視群樓突圍而出

商辦不轉綠，客戶跑光光！全台首見的綠金頂級商辦「京華廣場」，挾著打造罕見的LEED及WELL雙白金級「雙永續認證」，以及全台第一張取得2022年全球房地產永續指標（GRESB，Global Real Estate Sustainability Benchmark）五星評級的優勢，傲視群樓，可望在頂級商辦市場中，突圍而出。

鼎越開發執行副總經理張嘉文今天表示，商辦近年成為不動產市場搶手貨，未來面臨供過於求的反轉趨勢，租金或售價都是挑戰，但對有需求的企業而言，在國際淨零排放趨勢和品牌低碳供應鏈壓力，「減碳」已超越價格，成為搬遷、置產時的首要考量。

盤點目前全台商辦市場中，能真正做到綠色金融、符合ESG指標，當屬位於信義計畫北延區的京華廣場頂級商辦園區，且有效解決企業碳焦慮。

張嘉文指出，商仲業者統計，在未來8年，全台商辦推案量達44件，總樓地板面積高達百萬坪，其中台北有28件、面積49萬坪，無論是件數或面積都是全台第一，其中原因除了近年中美貿易戰加速台商回流，讓商辦需求大增之外，政府鼓勵危老都更，並給予容積獎勵，以及打房政策下，開發商避險轉向商辦推案都是原因。

在商辦海量供應潮下，開發商所面臨的是售價和租金從目前「賣方╱房東市場」，變成未來「買方╱房客市場」的隱憂。

對此，張嘉文坦言面臨挑戰，卻仍樂觀看待未來市場，因為「產業剛性需求當道，符合ESG指標、擁有區位優勢，並提供綠色租賃服務的商辦卻稀缺。」

張嘉文以信義區A辦為例，台北101、國泰置地及南山廣場、國貿大樓都提供綠色租賃服務，但其中擁有LEED、WELL雙認證者，僅有台北101和國貿大樓，且前者屋齡19年，後者也已35年，顯示雙認證有一定難度，即便好處多多，也非每位業主都願意耗費心力及經費去改善取得。

張嘉文分析，取得LEED、WELL雙認證的商辦，代表能降低碳排、節省建物運營費用、增進能源使用效率、室內空間舒適健康等，所以更容易吸引外商青睞，而未來2、3年間的新商辦，擁有「雙永續認證」將是標配。

張嘉文說，符合ESG標準的商辦比傳統商辦具競爭力，除了屋齡及區位之外，也更強調環境綠化、空氣品質和建築效能，也更重視員工的身心健康，企業進駐這類型的辦公室，不只落實減碳，還有助降低營運成本，而成為綠色供應鏈一環之後，不只發揮群聚效應，也有助爭取國際訂單。

鼎越開發旗下京華廣場，不惜重金打造綠色指標商辦，除在2022年全台第一取得全球房地產永續指標（GRESB，Global Real Estate Sustainability Benchmark）五星評級，目標取得LEED、WELL雙認證。

加上智慧建築鑽石級、綠建築鑽石級，以及耐震標章，以良好的ESG規劃，協助企業提高品牌形象及聲譽，也增加客戶和投資者的信任和忠誠度，超越外商公司尋求商辦標準的規格，能讓進駐企業不僅在節能減碳上實踐，也能提高工作效率，留住優秀人才，未來不論是買賣或租賃，都將在市場上具備高度競爭力。