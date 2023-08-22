平均地權衝擊房市？這區預售交易暴增7倍

平均地權條例新制衝擊預售屋交易，但在政策上路前夕，六都卻有多個地區成交量翻倍。台灣房屋根據實價登錄資料，統計六都各區今年上半年的預售屋交易件數，高雄市鹽埕區年增691.4%稱霸六都，台南市中西區的增幅也高達600%，為六都第2。

第3名的台南市東區與第4名的台南市安定區，年增率亦雙雙飆破400%。台北市信義區則以366.7%的增幅擠進第5，也是六都預售屋交易五大成長熱區的北部唯一代表。

台灣房屋集團趨勢中心資深經理陳定中表示，今年上半年六都預售屋交易的五大成長熱區中，鹽埕區、中西區、東區與信義區，都是該都會發展相當成熟的精華區。

推案難度較高，往往需經長期整合，才能孕育出稍具規模的指標案，一旦新案釋出，也易受惠於區域供不應求，斬獲不錯銷況，該案銷售期間的區域交易量，亦會因而飆高；尤其高雄市鹽埕區與台南市中西區，皆為該都會面積最小、土地資源最少的行政區，受久違大案影響交易量能的情況也更加明顯。

台灣房屋三多捷運加盟店店長吳泓億表示，鹽埕區長年推案稀少，但這2年因華王飯店賣給建商重建，推出量體上千戶的小宅新案「港灣1號院」，且該案去年Q4祭出低自備方案激化買氣，使今年上半年登錄逾270筆交易，也讓鹽埕區交易量比去年同期暴增近7倍。

5大成長熱區中，台南市東區的年增幅雖居第3，但增加件數552件卻是五區最多。台灣房屋台南府城加盟店店東陳國楨指出，東區近年因平實營區、南台南副都心的開發，迎來難得推案潮，今年上半年兩大重劃區交易熱絡，特別是平實營區今年進場的「艾美新時代」，因是地上權案，主打3字頭低價，相當於同區所有權案打6折，不到半年就成交逾200件，是東區今年預售屋買氣的最大推手；安定區則因推案從透天厝轉型為華廈，擴大供給量，加上房價比同在南科附近的善化、新市便宜，吸引園區自住買盤轉進，使交易量直線上升。

陳定中表示，綜觀今年上半年繳出爆量表現的地區，主要都是靠「低總價」、「低單價」、「低自備」等三低類型的建案衝出買氣，連時常以豪宅交易掀起話題的台北市信義區也不例外。信義區今年上半年計有70件交易，遠高於去年同期，這些交易大多是去年底進場的兩個小宅新案「信義麗心」、「琢格77」所貢獻，兩案最低門檻不到兩千萬就能入主信義區門牌，也顯示出即便近來預售屋的政策干擾不斷，但若能滿足消費者「低負擔成家」的期待，仍有機會締造銷售佳績，因此往後的預售屋市場，將續吹小宅風潮，端出低首付訴求催化買氣的建案，也可望逐漸增加。

（中時新聞網之房產網 葉思含）